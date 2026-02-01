Η κακοκαιρία μετέτρεψε σε ποτάμια δρόμους στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σαντορίνη Βροχόπτωση Κακοκαιρία

Χείμαρροι παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι σε αρκετές περιοχές της Σαντορίνης, μετά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα στο νησί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, προβλήματα καταγράφηκαν σε κεντρικά σημεία στο Εμπορείο, το Μεγαλοχώρι, τον Μονόλιθο, τον Πύργο και τη Μεσαριά, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ισχυρή νεροποντή προκάλεσε τη δημιουργία χειμάρρων, οι οποίοι παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρότερες ζημιές, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων που, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα εκδηλωθεί αργά το βράδυ.

