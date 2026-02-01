Καλλιάνος: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα στην Αττική
Καλλιάνος: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα στην Αττική
Oι καταιγίδες θα διαρκέσουν έως αργά το βράδυ και ενδέχεται να είναι ισχυρές
Νέο κύκλο βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην Αττική προαναγγέλλει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσουν έως αργά το βράδυ.
Όπως αναφέρει, κατά διαστήματα οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές, με τους πολίτες να καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα τοπικά φαινόμενα.
Υπενθυμίζεται ότι το κύμα κακοκαιρίας που έχει ξεκινήσει από το βράδυ του Σαββάτου, κινείται ανατολικά και θα διαρκέσει μέχρι και αύριο το μεσημέρι, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το νέο επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για τυχόν προβλήματα σε όλη την επικράτεια.
Στις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.
Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Χιονοπτώσεις -κατά τόπους πυκνές- θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-2026) και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.
Αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα, Κυριακή 1η Φεβρουαρίου
α. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα.
β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες.
γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.
δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα.
ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της).
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία
στ. Στη Δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.
ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα.
η. Στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.
θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.
Αύριο, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) (civilprotection.gov.gr), έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις πολλές μετακινήσεις και να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, ειδικότερα σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων ή σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, ή χιονοπτώσεων.
