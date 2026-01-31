Τήνος - Φαναράκια: Εντυπωσιακές εικόνες από τις εκδηλώσεις για τα 203 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής Εικόνας της Παναγίας, δείτε βίντεο
Τήνος

Τήνος - Φαναράκια: Εντυπωσιακές εικόνες από τις εκδηλώσεις για τα 203 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής Εικόνας της Παναγίας, δείτε βίντεο

Εκατοντάδες μαθητές κρατώντας το δικό τους φαναράκι συμμετείχαν στη λαμπαδηφορία

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στις εκδηλώσεις στην Τήνο για την εύρεση της θαυματουργής Εικόνας της Παναγίας,  τα «Φαναράκια».

Πρωταγωνιστές του εθίμου είναι οι μαθητές του νησιού, οι οποίοι ξεκίνησαν από τα σχολεία τους για να συναντήσουν στο προαύλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας τους ντόπιους και τους επισκέπτες. Όλοι κρατούσαν το δικό τους φαναράκι!

Η λαμπαδηφορία ξεκίνησε και, αφού πέρασε από τα στενά της Χώρας, κατέληξε στο λιμάνι όπου τα βεγγαλικά από τα αγκυροβολημένα πλοία δημιούργησαν εορταστική ατμόσφαιρα. 

@themiskzns

Φαναράκια 2026 Χαίρε Τήνος, Τιμημένη! Χρόνια πολλά! @TinosToday #tinos #fpv #drone #cinematic

@kellynanou22

Φαναράκια Τήνος 🕯️🙏🏼 30 Ιανουαρίου #tinos #fanarakia #panagiatinou❤️🙏 #tinosisland

