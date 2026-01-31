Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας - Ζημιές σε τέσσερα διαμερίσματα
Στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας με αναπνευστικά προβλήματα

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα και επεκτάθηκε, προκαλώντας ζημιές σε συνολικά τέσσερα διαμερίσματα της ίδιας οικοδομής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 16 πυροσβέστες, έξι οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απομάκρυναν από το κλιμακοστάσιο έναν ηλικιωμένο άνδρα με αναπνευστικά προβλήματα, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.


Αλεξάνδρεια ΗΜΑΘΙΑΣ - Μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα 31.01.2026

Δείτε φωτογραφίες από το www.alexandriamou.gr

