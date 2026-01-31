Χειροπέδες σε μέλη οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, τους αποκάλυψαν με drone

Για την εξακρίβωση της δράσης τους, αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών υποδυόμενος τον πελάτη, μετέβη στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών ουσιών όπου τον προσέγγισε ο 49χρονος «πωλητής» και του προσέφερε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.Από έρευνες στις οικίες των τεσσάρων συλληφθέντων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν έξι κιλά και 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 24,5 γραμμάρια κοκαΐνης,το χρηματικό ποσό των -24.595- ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής δράσης. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.