H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα της Nova σε τηλεπικοινωνίες και ίντερνετ
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα της Nova σε τηλεπικοινωνίες και ίντερνετ
Χρήστες ανέφεραν προβλήματα και σε Cosmote και Vodafone
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις υπηρεσίες της Nova που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τις αναφορές στους περισσότερους χρήστες έχουν επανέρθει οι υπηρεσίες τους, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι ακόμα έχουν προβλήματά.
Σε επικοινωνία πριν από λίγο με εκπροσώπους της NOVA αναφέρεται πως το πρόβλημα ξεκίνησε μετά τις 13.00 της Πέμπτης και αφορούσε τις υποδομές της κινητής τηλεφωνίας, επηρεάζοντας τις υπηρεσίες φωνής και ίντερνετ. Ξεκίνησε άμεσα διαδικασία αποκατάστασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Όπως ανέφεραν οι χρήστες νωρίτερα υπήρξε πρόβλημα στην πραγματοποίηση κλήσεων, προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και πλήρης διακοπή υπηρεσιών.
Η εταιρεία ενημέρωνε τους συνδρομητές μέσω ηχογραφημένου μηνύματος στη γραμμή εξυπηρέτησης κινητής τηλεφωνίας ότι υπήρχε γενικευμένο πρόβλημα στην ποιότητα κλήσεων, το οποίο βρίσκεται υπό έλεγχο και αναμένεται να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.
Παράλληλα, σε συσκευές συνδρομητών που επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν κλήσεις εμφανιζόταν ο μήνυμα «Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμο».
Σε επικοινωνία πριν από λίγο με εκπροσώπους της NOVA αναφέρεται πως το πρόβλημα ξεκίνησε μετά τις 13.00 της Πέμπτης και αφορούσε τις υποδομές της κινητής τηλεφωνίας, επηρεάζοντας τις υπηρεσίες φωνής και ίντερνετ. Ξεκίνησε άμεσα διαδικασία αποκατάστασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Όπως ανέφεραν οι χρήστες νωρίτερα υπήρξε πρόβλημα στην πραγματοποίηση κλήσεων, προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και πλήρης διακοπή υπηρεσιών.
Η εταιρεία ενημέρωνε τους συνδρομητές μέσω ηχογραφημένου μηνύματος στη γραμμή εξυπηρέτησης κινητής τηλεφωνίας ότι υπήρχε γενικευμένο πρόβλημα στην ποιότητα κλήσεων, το οποίο βρίσκεται υπό έλεγχο και αναμένεται να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.
Παράλληλα, σε συσκευές συνδρομητών που επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν κλήσεις εμφανιζόταν ο μήνυμα «Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα