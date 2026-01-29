Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα της Nova σε τηλεπικοινωνίες και ίντερνετ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλεπικοινωνίες Ίντερνετ

Χρήστες ανέφεραν προβλήματα και σε Cosmote και Vodafone

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις υπηρεσίες της Nova   που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες.  Σύμφωνα με τις αναφορές στους περισσότερους χρήστες έχουν επανέρθει οι υπηρεσίες τους, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι ακόμα έχουν προβλήματά. 

Σε επικοινωνία πριν από λίγο με εκπροσώπους της NOVA αναφέρεται πως το πρόβλημα ξεκίνησε μετά τις 13.00 της Πέμπτης και αφορούσε τις υποδομές της κινητής τηλεφωνίας, επηρεάζοντας τις υπηρεσίες φωνής και ίντερνετ. Ξεκίνησε άμεσα διαδικασία αποκατάστασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως ανέφεραν οι χρήστες νωρίτερα υπήρξε πρόβλημα στην πραγματοποίηση κλήσεων, προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και πλήρης διακοπή υπηρεσιών. 

Η εταιρεία ενημέρωνε τους συνδρομητές μέσω ηχογραφημένου μηνύματος στη γραμμή εξυπηρέτησης κινητής τηλεφωνίας ότι υπήρχε γενικευμένο πρόβλημα στην ποιότητα κλήσεων, το οποίο βρίσκεται υπό έλεγχο και αναμένεται να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, σε συσκευές συνδρομητών που επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν κλήσεις εμφανιζόταν ο μήνυμα «Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμο».
