Πέντε συλλήψεις για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα Χανιά, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν 24 κιλά και 259,2 γραμμάρια κάνναβης και 849,7 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 8.435 ευρώ