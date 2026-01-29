H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Πέντε συλλήψεις για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα Χανιά, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν 24 κιλά και 259,2 γραμμάρια κάνναβης και 849,7 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 8.435 ευρώ
Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο στοχευμένης και συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών και μίας γυναίκας, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που εντάσσεται στον ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι, με τις αρχές να εντοπίζουν και να κατάσχουν μεγάλες ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, χρηματικά ποσά, εξοπλισμό διακίνησης, οχήματα και άλλα πειστήρια εγκληματικής δραστηριότητας.
Σε ανακοίνωση της η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει σχετικά:
Συνελήφθησαν χθες (28.01.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, τέσσερις -4- ημεδαποί και μία ημεδαπή κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και εγκληματική ομάδα στα Χανιά.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών , οργανώθηκε χθες (28.01.2026) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν ημεδαποί σε περιοχές του Δήμου Χανίων όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
-24- κιλά και -259,2- γραμμάρια κάνναβης
-849,7- γραμμάρια κοκαΐνης
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν ημεδαποί σε περιοχές του Δήμου Χανίων όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
χρηματικό ποσό -8.435- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
-5- ζυγαριές ακριβείας
-4- συσκευές άλεσης ναρκωτικών– τρίφτες
καταγραφικό μηχάνημα
8 ναρκωτικά δισκία χωρίς απαιτούμενη ιατρική συνταγή
-6- συσκευές κινητής τηλεφωνίας
Επίσης κατασχέθηκαν -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
