Βlame game για το τσιμέντωμα της Μήλου μετά το μπλόκο του ΣτΕ, ο δήμος έδωσε στη δημοσιότητα το χρονολόγιο με τις ενέργειές του
Από τις πρώτες αντιδράσεις, μέχρι την παρέμβαση του ΣτΕ - Σύμφωνα με το χρονολόγιο, ο δήμος έκανε προσπάθειες να σταματήσει την επέκταση του ξενοδοχείου White Coast στον Μύτακα
Μετά από τα δημοσιεύματα του protothema.gr και την κινητοποίηση των θεσμικών αρχών ώστε να σταματήσει το οικολογικό έγκλημα στην προστατευόμενη παραλία Μύτακας της Μήλου, η υπόθεση του υπό κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast εισήλθε στη γνωστή φάση του «blame-game». Ο δήμος Μήλου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι πολεοδομικές υπηρεσίες κ.ο.κ., αμέσως και εμμέσως, αλληλοκατηγορούνται για την καθυστέρηση στη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Εν τω μεταξύ, η αργοπορία των αρμοδίων επέτρεψε στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του White Coast να προχωρήσει, με φρενήρεις ρυθμούς, στην επέκταση των ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Χθες, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, το Συμβούλιο της Επικρατείας, επενέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκδίδοντας προσωρινή διαταγή για την άμεση παύση των εργασιών στον Μύτακα της Μήλου. Η ενέργεια αυτή ακολούθησε την πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που αντέδρασε στα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του protothema.gr, ανακοινώνοντας μια τριάδα δυναμικών ενεργειών ώστε να σταματήσει άμεσα η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στον Μύτακα.
Ταυτόχρονα, ο δήμος Μήλου, με ανακοίνωση του δημάρχου, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου έδωσε στη δημοσιότητα ένα χρονολόγιο με τα μέχρι στιγμής διαβήματά του σε σχέση με το White Coast. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο δήμος είχε ενημερώσει εγκαίρως την τοπική Υπηρεσία Δόμησης, η οποία όφειλε να επιβάλει την άμεση απαγόρευση λειτουργίας στο εργοτάξιο του Μύτακα, κατ' αρχάς σε προσωρινή βάση, για τουλάχιστον 60 ημέρες όπως ορίζει ο νόμος και έως ότου αποφανθεί το ΣτΕ. Επίσης, ο δήμαρχος Μήλου καταλογίζει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι επί μήνες κώφευε στις επανηλειμμένες εκκλήσεις του για συνάντηση, σχεδιασμό και συντονισμό ενεργειών κ.λπ.
Σήμερα, πάντως, επίκειται συνάντηση εργασίας του ΥΠΕΝ με τον δήμαρχο Μήλου, Μανώλη Μικέλη, με θέμα τον σχεδιασμό των εφεξής κοινών δράσεων, όχι μόνο για το ζήτημα του Μύτακα, αλλά με στόχο την περαιτέρω περιβαλλοντική προστασία της Μήλου.
Ακολουθούν η ανακοίνωση της παρέμβασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη διακοπή των εργασιών επέκτασης του White Coast, καθώς και το χρονολόγιο ενεργειών τις οποίες μέχρι στιγμής έχει αναλάβει ο δήμος Μήλου.
α) αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου, ν. Μήλου,
β) παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από την έκδοση της προσωρινής διαταγής από τον κ. Ντουχάνη είχε ανακοινωθεί η απόφαση του ΥΠΕΝ Σταύρου Παπασταύρου για την άμεση αναστολή των οικοδομικών εργασιών στο ξενοδοχείο White Coast.
Η προσωρινή διαταγή για την αναστολή της ανέγερσης, ισχύει ως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής που έχει καταθέσει ο Δήμος Μήλου δια του δικηγόρου του, Βασίλη Παπαδημητρίου. Τη σχετική αίτηση είχε καταθέσει στο ΣτΕ ο δήμος Μήλου, από κοινού με άλλους τρεις πολίτες.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣτΕ, η εν λόγω αίτηση αναστολής κατατέθηκε από τον δήμο Μήλου στις 31/12/2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.
Οι ενέργειες του υπουργείου ΠεριβάλλοντοςΑναφορικά με πιθανές παραβάσεις της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, σε σχέση με την οικοδομική άδεια του υπό ανέγερση ξενοδοχείου στη θέση «Μύτακας» του Δήμου Μήλου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εντολή του Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά, προέβη σήμερα στις παρακάτω ενέργειες:
1. Υπέβαλε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παρανομία ως προς τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας.
2. Απέστειλε έγγραφο προς τον Δήμο Μήλου:
Α. προκειμένου να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την διακοπή εκτέλεσης του συνόλου των οικοδομικών εργασιών, με βάση τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 18/89 (άρθρα 52 και 52Α). Αν υποβληθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, η αρμόδια Αρχή, εν προκειμένω ο Δήμος Μήλου, μπορεί να διατάξει άμεσα την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης άδειας.
Β. μέχρι την πλήρη διερεύνηση της νομιμότητας της οικοδομικής άδειας από την ΕΑΔ και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο εκκρεμεί σχετική αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση παύση των εργασιών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βλαπτικά για το φυσικό περιβάλλον του νησιού.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δυτικών Κυκλάδων, στο οποίο υπάγεται η Μήλος, και θα καθορίσει οριστικά τους όρους δόμησης στο νησί.
Ο Δήμος Μήλου ουδέποτε υπήρξε αδρανής. Αντιθέτως, έχει κινηθεί έγκαιρα, επανειλημμένα και με κάθε νόμιμο μέσο, με μοναδικό στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος.
Χρονολόγιο βασικών ενεργειών του Δήμου Μήλου:
- Δεκέμβριος 2023
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μήλου γνωμοδοτεί αρνητικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων στο νησί, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ Μήλου.
- Ιανουάριος 2024
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο White Coast, ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 271 κλινών.
- 2024 – 2025
Ο Δήμος αποστέλλει σειρά εγγράφων και αιτημάτων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την ΥΔΟΜ Μήλου, την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, καθώς και προς άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας:
- έλεγχο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων
- περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς ελέγχους
- έλεγχο αιγιαλού, παραλίας και κοινοχρήστων προσβάσεων
- έλεγχο τήρησης των όρων προστασίας Καταφυγίου Άγριας Ζωής
- αναστολή οικοδομικών εργασιών
- Άνοιξη – Καλοκαίρι 2025
Ο Δήμος επανέρχεται με αιτήματα για αυτοψίες και ελέγχους από επιθεωρητές περιβάλλοντος και πολεοδομίας, ζητώντας πλήρη φάκελο αδειοδότησης και έλεγχο των πραγματικών δεδομένων του έργου.
- Ιούνιος 2025
Υποβάλλεται αίτημα για αναστολή όλων των οικοδομικών εργασιών σε προστατευόμενες ζώνες έως την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της Μήλου.
- Οκτώβριος 2025
Με απόφαση Δημάρχου, λόγω έναρξης οικοδομικών εργασιών επέκτασης, ο Δήμος αναθέτει σε νομικό εκπρόσωπο την άμεση άσκηση αίτησης αναστολής και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.
- Δεκέμβριος 2025
Καθώς καμία αρμόδια υπηρεσία δεν είχε αναστείλει τις εργασίες, ο Δήμος προσφεύγει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προχωρά σε εκθέσεις καταλογισμού ευθυνών για σχετικές οικοδομικές άδειες.
- Ιανουάριος 2026
Ο Δήμος Μήλου ζητά εγγράφως από την ΥΔΟΜ την αναστολή της οικοδομικής άδειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, έως ότου το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφανθεί επί της αιτήσεως αναστολής που έχει καταθέσει ο Δήμος.
Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μήλου έχει επανειλημμένα αιτηθεί συνάντηση δια ζώσης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, προκειμένου να παρουσιαστούν αναλυτικά τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, οι θεσμικές ενέργειες του Δήμου και οι σοβαρές περιβαλλοντικές και πολεοδομικές διαστάσεις του έργου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί κάποια δια ζώσης συνάντηση.
Ο Δήμος Μήλου
-δεν αποδέχεται παρεμβάσεις που αλλοιώνουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον
-ενεργεί αποκλειστικά εντός θεσμικού και νομικού πλαισίου
-εξαντλεί κάθε διοικητικό και δικαστικό μέσο
-συνεχίζει αταλάντευτα μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
Η πρόσφατη αναστολή εργασιών και η ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών αποτελούν αποτέλεσμα μακρόχρονης, τεκμηριωμένης και θεσμικής προσπάθειας και όχι συγκυριακής αντίδρασης.
Η Μήλος δεν είναι ούτε πεδίο αυθαιρεσίας ούτε τόπος άναρχων παρεμβάσεων.
Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται: το περιβάλλον, τη νομιμότητα, τον χαρακτήρα του νησιού, το δικαίωμα των πολιτών στην αλήθεια.
Με διαφάνεια. Με επιμονή. Με θεσμική ευθύνη.
Μανώλης Μικέλης
Δήμαρχος Μήλου»
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Αξιότιμοι κύριοι,
Με αφορμή τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις και ειδικότερα τη συνεχιζόμενη, χωρίς ουσιαστικά όρια επέκταση γνωστής ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Μύτακα Μήλου, επανερχόμαστε καθώς έχουμε στείλει και άλλες στο παρελθόν με την παρούσα επιστολή καταγγελίας για να επισημάνουμε τον άμεσο και υπαρκτό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η ίδια η επιβίωση της τοπικής οικονομίας του νησιού.
Η σημερινή μορφή τουριστικής ανάπτυξης που εφαρμόζεται στη Μήλο δεν απειλεί απλώς τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις και τα οικογενειακά ξενοδοχεία. Τα οδηγεί με βεβαιότητα στην πλήρη εξαφάνιση. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν αφορά το μέλλον, αλλά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και επιταχύνεται καθημερινά.
Η ανεξέλεγκτη επέκταση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεων, κατά κύριο λόγο ξένων οικονομικών συμφερόντων, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που καμία μικρή τοπική επιχείρηση δεν μπορεί να αντέξει. Οι ντόπιοι επαγγελματίες αποκλείονται από την αγορά, εκτοπίζονται οικονομικά και τελικά εξαναγκάζονται σε παύση δραστηριότητας.
Είναι πλέον σαφές ότι εάν η παρούσα πορεία δεν ανακοπεί άμεσα, οι μικρές επιχειρήσεις και τα μικρά ξενοδοχεία της Μήλου θα εκλείψουν. Μαζί τους θα χαθεί το τοπικό εισόδημα, η απασχόληση των κατοίκων, η κοινωνική συνοχή και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του νησιού. Η Μήλος κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν τόπο όπου οι κάτοικοί του δεν θα μπορούν ούτε να επιχειρήσουν ούτε να ζήσουν αξιοπρεπώς.
Το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό ούτε ιδεολογικό. Είναι άμεσο, μετρήσιμο και μη αναστρέψιμο εάν δεν υπάρξει παρέμβαση τώρα. Η αύξηση των τιμών γης, των ενοικίων και του κόστους λειτουργίας, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση του τουριστικού προϊόντος σε λίγες μεγάλες μονάδες, οδηγεί αναπόφευκτα στην εξαφάνιση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Η Μήλος αναπτύχθηκε ιστορικά ως προορισμός ήπιας, ανθρώπινης και ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό εγκαταλείπεται βίαια και αντικαθίσταται από μια ραγδαία, χωρίς όρια και χωρίς έλεος τουριστική εκμετάλλευση, η οποία δεν αφήνει χώρο ύπαρξης για τους ντόπιους.
Υπενθυμίζουμε ότι η Μήλος, ως μικρό πληθυσμιακά νησί, οφείλει να προστατεύεται βάσει:
• του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό,
• των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μικρά νησιά,
• και των αρχών της φέρουσας ικανότητας.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή τη ραγδαία και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έπρεπε και πρέπει να είναι ήπια. Οτιδήποτε άλλο οδηγεί με βεβαιότητα στην εξαφάνιση των τοπικών επιχειρήσεων και στην εκδίωξη των κατοίκων από τον τόπο τους.
Ζητάμε άμεσα:
- Την αναστολή και τον επανέλεγχο νομιμότητας όλων των αδειών που αφορούν μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις και επεκτάσεις.
- Την άμεση προστασία των τοπικών επιχειρήσεων και ξενοδοχείων από τον οικονομικό αφανισμό.
- Τον τερματισμό της ανεξέλεγκτης τουριστικής δόμησης.
- Τη σύνταξη Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης με επίκεντρο τη φέρουσα ικανότητα και την επιβίωση της τοπικής κοινωνίας.
Αν δεν ληφθούν μέτρα τώρα, αύριο δεν θα υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις για να προστατευτούν.
Το σωματείο μας είναι διατεθειμένο να κινηθεί παράλληλα με τον Δήμο Μήλου καθώς και με όποιον άλλον το επιθυμεί αν μας ζητηθεί στο να βοηθήσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο.
Με εκτίμηση
Σωματείο Ενοικιαζομένων δωματίων Μήλου
Ο Προεδρος : Πουλάκης Δημήτριος
Ο Γραμματέας : Μάλλης Εμμανουήλ»
