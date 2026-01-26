Στοπ στο οικολογικό έγκλημα στη Μήλο, αναστέλλονται οι εργασίες, πάει η Αρχή Διαφάνειας με εντολή Παπασταύρου

Με τρεις κινήσεις, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Στ. Παπασταύρου, βάζει φρένο σε μία επενδυτική αυθαιρεσία που απειλεί το κυκλαδίτικο τοπίο της Μήλου, αναστέλλοντας τις οικοδομικές εργασίες επέκτασης του πεντάστερου ξενοδοχείου White Coast της Prodea.αποστέλλει έγγραφο στην πολεοδομία Μήλου ζητώντας την άμεση αναστολή των εργασιώνδιατάσσεται επιτόπια έρευνα από την Αρχή Διαφάνειας και. αποστέλλεται επιστολή στον Δήμο Μήλου στην οποία θα τονίζεται πως ναι μεν έγινε η προσφυγή αναστολής, πλην όμως επειδή αυτή δεν κοινοποιήθηκε στην ΥΔΟΜ του νησιού, δεν προχώρησε και ουσιαστικά είναι σαν να μην έγινε.Για τον λόγο αυτό, θα ζητηθεί να επανακατατεθεί τηρώντας όλες τις απαραίτητες νομικές και τυπικές διαδικασίες ώστε να καταστεί ενεργή.Η αυθαίρετη επέκταση και η περιβαλλοντική ένταση της επέμβασης στην περιοχή, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που κατασκευάζονται αυτή την περίοδο στο νησί προκαλώντας χιονοστιβάδα αντιδράσεων.Την ώρα που το μπετόν ρέει αδιάκοπα και οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη θεαματική πρόοδο των εργασιών μέσα σε διάστημα μόλις 9 μηνών, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η στάση της δημοτικής αρχής Μήλου απέναντι στο τουριστικό μεγαθήριο.Ο Δήμος προσέφυγε κατά της αδειοδότησης του έργου ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, ζητώντας την ακύρωσή της και αναθέτοντας την υπόθεση σε νομικό γραφείο. Ωστόσο, η υπόθεση φαίνεται να προχώρησε μόνο κατά το ήμισυ, καθώς το αίτημα αναστολής κατατέθηκε τελικά, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Πλην όμως, δεν κοινοποιήθηκε ως όφειλε στην ΥΔΟΜ του νησιού και επομένως δεν προχώρησε η διαδικασία αναστολής. Δεν έχει γίνει γνωστό αν αυτή η παράλειψη ήταν εσκεμμένη ή όχι, αυτό που πάντως έχει σημασία, είναι πως δεν προχώρησε η αναστολή εργασιών δια της νομικής οδού.Η οικοδομική άδεια του White Coast αναθεωρήθηκε δύο φορές, το 2021 και το 2024, προκειμένου το ξενοδοχείο να επεκταθεί σε δύο παρακείμενα οικόπεδα και να αυξήσει τη δυναμικότητά του κατά 167 κλίνες, δηλαδή 75 επιπλέον δωμάτια. Ως αποτέλεσμα, το έργο όφειλε να αδειοδοτηθεί εκ νέου, πλέον ως μεγάλο ξενοδοχείο. Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2024, η επέκταση αφορά συνολική έκταση 29,4 στρεμμάτων, ανεβάζοντας τη δυναμικότητα της πεντάστερης μονάδας στις 271 κλίνες.Στην ετήσια οικονομική κατάσταση της Prodea για τη χρήση 2024 αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση της κατασκευής με την παράδοση 20 επιπλέον δωματίων, ενώ για την επόμενη χρήση προβλέπεται η τρίτη φάση του έργου, με την παράδοση ακόμη 72 δωματίων. Εφόσον υλοποιηθεί πλήρως ο σχεδιασμός, το ξενοδοχείο θα φτάσει συνολικά τα 122 δωμάτια.Το κουβάρι των πολεοδομικών υπερβάσεων άρχισε να ξετυλίγεται ήδη από πέρυσι με την υπόθεση της τουριστικής μονάδας στο Σαρακήνικο, η οποία άφησε πίσω της μια ανοιχτή πληγή στο τοπίο – μια τρύπα βάθους τριών μέτρων. Σήμερα, η τοπική οι κάτοικοι και φορείς του νησιού εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη φέρουσα ικανότητα της Μήλου, τόσο σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος όσο και υποδομών. Ύδρευση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο και διαχείριση απορριμμάτων δοκιμάζονται ήδη, την ώρα που ο σχεδιασμός νέων μεγάλων τουριστικών μονάδων φαίνεται να αγνοεί τα όρια του νησιού.Η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να «παγώσει» την επέκταση του White Coast θεωρείται από πολλούς ως ένα πρώτο, αλλά κρίσιμο, μήνυμα ότι η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη στις Κυκλάδες δεν μπορεί να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους. Το υπουργείο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, επανεξετάζει συνολικά το καθεστώς αδειοδότησης μεγάλων τουριστικών επενδύσεων στη Μήλο, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την προστασία του κυκλαδίτικου τοπίου.Παράλληλα, ερωτήματα παραμένουν για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η καθυστερημένη και ελλιπής, όπως καταγγέλλεται, νομική αντίδραση του Δήμου απέναντι στην επέκταση του ξενοδοχείου αφήνει σκιές, την ώρα που οι εργασίες προχωρούσαν με γρήγορους ρυθμούς.Με φόντο την υπόθεση του Σαρακήνικου, που λειτούργησε ως καταλύτης για να ανοίξει η συζήτηση γύρω από την ανεξέλεγκτη δόμηση και τις περιβαλλοντικές υπερβάσεις, η Μήλος βρίσκεται πλέον σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η τύχη ενός πεντάστερου ξενοδοχείου, αλλά το μοντέλο ανάπτυξης που θα καθορίσει το μέλλον του νησιού: ένα μοντέλο μαζικής και ανεξέλεγκτης τουριστικοποίησης ή μια πιο ήπια, ισορροπημένη προσέγγιση που θα διαφυλάσσει τον μοναδικό χαρακτήρα και το τοπίο της.