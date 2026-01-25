Εντοπίστηκε φάλαινα δίπλα σε ψαράδες στον Παγασητικό Κόλπο στον Βόλο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φάλαινα Παγασητικός Βόλος Ψαράδες Θάλασσα σκάφος

Εντοπίστηκε φάλαινα δίπλα σε ψαράδες στον Παγασητικό Κόλπο στον Βόλο, δείτε βίντεο

Εντυπωσιακό είναι το πλάνο στο 5:05, όταν η φάλαινα βγαίνει σχεδόν ολόκληρη έξω από το νερό και φανερώνεται το μέγεθός της

Εντοπίστηκε φάλαινα δίπλα σε ψαράδες στον Παγασητικό Κόλπο στον Βόλο, δείτε βίντεο
16 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν κάποιοι ψαράδες στον Παγασητικό Κόλπο χθες στον Βόλο, καθώς δίπλα από το σκάφος τους εμφανίστηκε μία φάλαινα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε κανάλι του YouTube φαίνεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκονται οι ψαράδες, όταν ξαφνικά πετάγεται από το νερό μία φάλαινα. 


Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπάει κοντά στο σκάφος τους, ενώ σε ένα σημείο πετάει και νερό από τον φυσητήρα του. 

Εντυπωσιακό είναι το πλάνο στο 5:05, όταν η φάλαινα βγαίνει σχεδόν ολόκληρη έξω από το νερό και φανερώνεται το μέγεθός της.

«Σπάνια και απίστευτη καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό κόλπο! Την ώρα που βρισκόμασταν στη θάλασσα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα θέαμα που δεν βλέπεις κάθε μέρα στην Ελλάδα.

Το βίντεο είναι αυθεντικό και τραβήχτηκε στον Παγασητικό, καταγράφοντας από κοντά την παρουσία της φάλαινας. Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις και μας θυμίζει πόσο ζωντανή και μοναδική είναι η ελληνική φύση», έγραψε στη λεζάντα το κανάλι που δημοσίευσε το βίντεο.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης