Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ο δήμος Κύθνου δίνει επίδομα 1.000 ευρώ τον μήνα για να καλύψει την έλλειψη γιατρών στο νησί
Ο δήμος Κύθνου δίνει επίδομα 1.000 ευρώ τον μήνα για να καλύψει την έλλειψη γιατρών στο νησί
Οικονομικό κίνητρο σε παιδίατρο και παθολόγο προκειμένου να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κύθνο – «Υπάρχει ενδιαφέρον», δηλώνει ο δήμαρχος Σταμάτης Γαρδέρης
Σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή έλλειψη ιατρικού προσωπικού προσφέρει ο δήμος Κύθνου, ανακοινώνοντας μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε παιδίατρο και παθολόγο που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νησί.
Όπως αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, το μέτρο έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, με τον ίδιο να σημειώνει ότι «υπάρχουν αιτήσεις και τις εξετάζουμε». Η πρωτοβουλία του δήμου έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους, καθώς η πρόσβαση σε βασικές ιατρικές ειδικότητες παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.
Ο δήμαρχος περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στο νησί, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που αρρωστήσει ένα παιδί, η μόνη λύση είναι η μετακίνηση στην Αθήνα. «Πρέπει να περιμένουμε πότε θα περάσει το καράβι, ενώ τα δρομολόγια είναι αραιά», ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή παιδίατρος επισκέπτεται την Κύθνο μόλις δύο φορές τον μήνα.
Παράλληλα, ο κ. Γαρδέρης έκανε γνωστό ότι ο δήμος σχεδιάζει αντίστοιχες παρεμβάσεις και για άλλους κρίσιμους τομείς. Όπως ανέφερε, μετά την έγκριση του νέου προϋπολογισμού, στόχος είναι να δοθούν οικονομικά κίνητρα και σε εκπαιδευτικούς, καθώς καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε καθηγητές και δασκάλους.
Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να λειτουργήσουν ως ουσιαστικό μέτρο στήριξης για την προσέλκυση επαγγελματιών σε ένα μικρό νησί με αυξημένες ανάγκες, επιδιώκοντας τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την ενίσχυση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών.
Όπως αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, το μέτρο έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, με τον ίδιο να σημειώνει ότι «υπάρχουν αιτήσεις και τις εξετάζουμε». Η πρωτοβουλία του δήμου έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους, καθώς η πρόσβαση σε βασικές ιατρικές ειδικότητες παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.
Ο δήμαρχος περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στο νησί, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που αρρωστήσει ένα παιδί, η μόνη λύση είναι η μετακίνηση στην Αθήνα. «Πρέπει να περιμένουμε πότε θα περάσει το καράβι, ενώ τα δρομολόγια είναι αραιά», ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή παιδίατρος επισκέπτεται την Κύθνο μόλις δύο φορές τον μήνα.
Παράλληλα, ο κ. Γαρδέρης έκανε γνωστό ότι ο δήμος σχεδιάζει αντίστοιχες παρεμβάσεις και για άλλους κρίσιμους τομείς. Όπως ανέφερε, μετά την έγκριση του νέου προϋπολογισμού, στόχος είναι να δοθούν οικονομικά κίνητρα και σε εκπαιδευτικούς, καθώς καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε καθηγητές και δασκάλους.
Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να λειτουργήσουν ως ουσιαστικό μέτρο στήριξης για την προσέλκυση επαγγελματιών σε ένα μικρό νησί με αυξημένες ανάγκες, επιδιώκοντας τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την ενίσχυση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα