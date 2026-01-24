Κάηκε ολοσχερώς σπίτι στη Φθιώτιδα, την τελευταία στιγμή σώθηκε ηλικιωμένη
ΕΛΛΑΔΑ
Φθιώτιδα Φωτιά

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Μια παλιά κατοικία στα Πουγκάκια στον Δήμο Μακρακώμης, παραδόθηκε στις φλόγες το απόγευμα του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών λόγω φόβων για εγκλωβισμένο άτομο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς στο σπίτι διέμενε 80χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας, που έφτασαν πρώτοι, εντόπισαν την ηλικιωμένη ταλαιπωρημένη αλλά ζωντανή, δίνοντας τέλος στην αγωνία για την τύχη της.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr η κατοικία βρίσκεται στον οικισμό «Βλάχικο», έξω από το χωριό, σε απομονωμένο σημείο, γεγονός που δυσχέρανε την άμεση αντίληψη του περιστατικού. Καθοριστική ήταν η συμβολή του προέδρου της Κοινότητας, Δημήτρη Χριστόπουλου, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές, έφτασε πρώτος στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη.

Η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων έγινε με δυσκολία, καθώς στα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης παραμένει χιόνι, ενώ το σπίτι βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 1.000 μέτρων. Τα πυροσβεστικά οχήματα και το ασθενοφόρο προσέγγισαν με χαμηλές ταχύτητες. Η 80χρονη επρόκειτο να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
