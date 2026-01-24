Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Αυτοκίνητο παρέσυρε 60χρονη πεζή στο Ηράκλειο της Κρήτης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Νέα Αλικαρνασσό, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία 60χρονη πεζή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό έγινε στη λεωφόρο Καζαντζίδη, τη στιγμή που η 60χρονη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε την τραυματία στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρει ορθοπεδικά τραύματα και η κατάσταση της υγείας της δεν είναι ανησυχητική.
