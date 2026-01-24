Αυτοκίνητο παρέσυρε 60χρονη πεζή στο Ηράκλειο της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Παράσυρση πεζού Ηράκλειο Κρήτης Τροχαίο ατύχημα

Αυτοκίνητο παρέσυρε 60χρονη πεζή στο Ηράκλειο της Κρήτης

Η γυναίκα φέρει ορθοπεδικά τραύματα και η κατάσταση της υγείας της δεν είναι ανησυχητική

Αυτοκίνητο παρέσυρε 60χρονη πεζή στο Ηράκλειο της Κρήτης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Νέα Αλικαρνασσό, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία 60χρονη πεζή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό έγινε στη λεωφόρο Καζαντζίδη, τη στιγμή που η 60χρονη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε την τραυματία στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρει ορθοπεδικά τραύματα και η κατάσταση της υγείας της δεν είναι ανησυχητική.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης