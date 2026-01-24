Συνελήφθη καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία επειδή έκανε φασαρία σε σχολείο στις Σέρρες

Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του Γυμνασίου φέρεται να έδωσε εντολή σε έναν συμμαθητή του 13χρονου να τον δέσει με χαρτοταινία στα χέρια
Στη σύλληψη μιας καθηγήτριας, η οποία φέρεται να έκλεισε το στόμα 13χρονου μαθητή σε σχολείο στις Σέρρες με μονωτική ταινία, επειδή έκανε φασαρία, προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) η Αστυνομία.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του Γυμνασίου έβαλε μονωτική ταινία στο στόμα ενός 13χρονου μαθητή, γιατί, όπως ισχυρίστηκε η ίδια έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του και στη συνέχεια έδωσε εντολή σε έναν συμμαθητή του 13χρονου να τον δέσει με χαρτοταινία στα χέρια.
Το περιστατικό κατήγγειλε στις Αρχές χθες το μεσημέρι η 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή.
Η 60χρονη γυναίκα συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας και οδηγείται στον εισαγγελέα Σερρών για να απολογηθεί για την πράξη της.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.
