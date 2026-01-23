Εργάτης στα Χανιά χτυπήθηκε από κεραυνό σε εργοτάξιο
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Κεραυνός Νοσοκομείο

Εργάτης στα Χανιά χτυπήθηκε από κεραυνό σε εργοτάξιο

Χτυπήθηκε από τον κεραυνό την ώρα που βρισκόταν εντός του οχήματος του στην περιοχή της Παλαιόχωρας

Εργάτης στα Χανιά χτυπήθηκε από κεραυνό σε εργοτάξιο
Από κεραυνό χτυπήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένας άνδρας, την ώρα που εργαζόταν, στην περιοχή της Παλαιόχωρας στα Χανιά

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, o άνδρας 40 ετών περίπου, χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο χτυπήθηκε από τον κεραυνό την ώρα που βρισκόταν εντός του οχήματος στον χώρο εργασίας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο ΚΥ Καντάνου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Κολυμπαρίου, μεταφέρθηκε στον νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

