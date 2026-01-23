Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε εκδότης τοπικής εφημερίδας στον Βόλο
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε εκδότης τοπικής εφημερίδας στον Βόλο
Ο Αρχιμήδης Καρεκλίδης φέρεται να δέχτηκε την επίθεση με γροθιές δύο αγνώστων έξω από το σπίτι του στον Βόλο το βράδυ της Πέμπτης
Επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι από δύο άτομα δέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας «Μαγνησία», Αρχιμήδης Καρεκλίδης, έξω από το σπίτι του στον Βόλο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του magnesia.news, οι άγνωστοι δράστες αιφνιδίασαν τον εκδότη, που μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι κι έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορώντας κουκούλες αρχικά τον έσπρωξαν, τον έριξαν κάτω και στη συνέχεια του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.
Ακολούθως, τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά την επίθεση που δέχτηκε ο εκδότης ειδοποίησε την Άμεση Δράση, για να καταγράψει το γεγονός και να αναζητήσει τους δράστες, οι οποίοι μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι. Έπειτα μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους εφημερεύοντες γιατρούς, για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του.
Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, ο εκδότης βρέθηκε μαζί με το δικηγόρο του στο Δικαστικό Μέγαρο του Βόλου, όπου και υπέβαλε μήνυση κατ' αγνώστων.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του magnesia.news, οι άγνωστοι δράστες αιφνιδίασαν τον εκδότη, που μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι κι έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορώντας κουκούλες αρχικά τον έσπρωξαν, τον έριξαν κάτω και στη συνέχεια του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.
Ακολούθως, τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά την επίθεση που δέχτηκε ο εκδότης ειδοποίησε την Άμεση Δράση, για να καταγράψει το γεγονός και να αναζητήσει τους δράστες, οι οποίοι μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι. Έπειτα μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους εφημερεύοντες γιατρούς, για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του.
Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, ο εκδότης βρέθηκε μαζί με το δικηγόρο του στο Δικαστικό Μέγαρο του Βόλου, όπου και υπέβαλε μήνυση κατ' αγνώστων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα