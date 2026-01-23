Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε πρατήριο καυσίμων στο Ηράκλειο της Κρήτης
Επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε πρατήριο καυσίμων στο Ηράκλειο της Κρήτης
Ο υπάλληλος πρόλαβε τα χειρότερα και με τον πυροσβεστήρα κατάφερε να σβήσει τη φωτοβολίδα
Μια ανάσα από την απόλυτη καταστροφή βρέθηκε προ ημερών μια ολόκληρη γειτονιά στο Ηράκλειο, όταν μια ναυτική φωτοβολίδα ρίχτηκε σκοπίμως στο πιο επικίνδυνο σημείο που θα μπορούσε να επιλέξει κανείς: δίπλα σε φιάλες υγραερίου, μέσα σε βενζινάδικο. Ένα περιστατικό που, αν είχε εξελιχθεί διαφορετικά για λίγα μόνο δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να μετατραπεί σε βιβλική έκρηξη, με ανυπολόγιστες συνέπειες για ανθρώπινες ζωές και ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Όμως η ψυχραιμία και η τύχη ενός υπαλλήλου στάθηκαν τα μόνα εμπόδια ανάμεσα σε ένα εγκληματικό χτύπημα και μια τραγωδία χωρίς επιστροφή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τέσσερα άτομα φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Οι δράστες έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της περασμένης Τρίτης, χρησιμοποιώντας δύο οχήματα: ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα και μία κόκκινη βέσπα με ακόμη δύο επιβαίνοντες.
Το πρατήριο είχε μόλις κλείσει, ωστόσο ένας υπάλληλος παρέμεινε στον χώρο για λίγα λεπτά προκειμένου να ελέγξει ένα τεχνικό ζήτημα. Τη στιγμή που αποχωρούσε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αντιλήφθηκε τα δύο οχήματα να σταματούν δίπλα στις φιάλες υγραερίου. Ακολούθησε σύντομη συνομιλία μεταξύ των δραστών και στη συνέχεια άναψαν ναυτική φωτοβολίδα, την οποία πέταξαν εντός του χώρου όπου βρίσκονταν οι γεμάτες φιάλες υγραερίου.
Ο υπάλληλος αντέδρασε άμεσα, έσπευσε στο σημείο και χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα, αποτρέποντας την έκρηξη. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, με το αυτοκίνητο και τη βέσπα να απομακρύνονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η καταγραφή των αριθμών κυκλοφορίας τους.
Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό βιντεοληπτικού υλικού από γειτονικά καταστήματα ή κατοικίες, ενώ η ναυτική φωτοβολίδα που χρησιμοποιήθηκε έχει κατασχεθεί προκειμένου να εξεταστεί εργαστηριακά για τυχόν αποτυπώματα ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.
Όπως επισημαίνεται από αστυνομικές πηγές, δεν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν διαφορές ή απειλές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η ενέργεια να σχετίζεται είτε με πρόσωπα που εργάστηκαν παλαιότερα στην επιχείρηση είτε με άλλες άγνωστες μέχρι στιγμής παραμέτρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τέσσερα άτομα φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Οι δράστες έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της περασμένης Τρίτης, χρησιμοποιώντας δύο οχήματα: ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα και μία κόκκινη βέσπα με ακόμη δύο επιβαίνοντες.
Το πρατήριο είχε μόλις κλείσει, ωστόσο ένας υπάλληλος παρέμεινε στον χώρο για λίγα λεπτά προκειμένου να ελέγξει ένα τεχνικό ζήτημα. Τη στιγμή που αποχωρούσε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αντιλήφθηκε τα δύο οχήματα να σταματούν δίπλα στις φιάλες υγραερίου. Ακολούθησε σύντομη συνομιλία μεταξύ των δραστών και στη συνέχεια άναψαν ναυτική φωτοβολίδα, την οποία πέταξαν εντός του χώρου όπου βρίσκονταν οι γεμάτες φιάλες υγραερίου.
Ο υπάλληλος αντέδρασε άμεσα, έσπευσε στο σημείο και χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα, αποτρέποντας την έκρηξη. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, με το αυτοκίνητο και τη βέσπα να απομακρύνονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η καταγραφή των αριθμών κυκλοφορίας τους.
Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό βιντεοληπτικού υλικού από γειτονικά καταστήματα ή κατοικίες, ενώ η ναυτική φωτοβολίδα που χρησιμοποιήθηκε έχει κατασχεθεί προκειμένου να εξεταστεί εργαστηριακά για τυχόν αποτυπώματα ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.
Όπως επισημαίνεται από αστυνομικές πηγές, δεν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν διαφορές ή απειλές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η ενέργεια να σχετίζεται είτε με πρόσωπα που εργάστηκαν παλαιότερα στην επιχείρηση είτε με άλλες άγνωστες μέχρι στιγμής παραμέτρους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα