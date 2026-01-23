Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Σκύδρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 59χρονη πεζή
Σκύδρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 59χρονη πεζή
Η οδηγός συνελήφθη
Θανατηφόρα παράσυρση πεζής γυναίκας από αυτοκίνητο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Σκύδρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 11:50, αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονη, παρέσυρε την 59χρονη που κινούνταν πεζή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο της Έδεσσας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Η 32χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 11:50, αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονη, παρέσυρε την 59χρονη που κινούνταν πεζή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο της Έδεσσας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Η 32χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα