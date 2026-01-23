Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Εξαφανίστηκε 17χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης, έφυγε από δομή ανηλίκων και δεν επέστρεψε
Το μεσημέρι της Πέμπτης η υπεύθυνη της δομής μετά από αρκετές ώρες άκαρπων αναζητήσεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα και δήλωσε την εξαφάνιση
Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς από χθες το μεσημέρι αγνοείται μία 17χρονη, που μένει σε δομή ανηλίκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) η υπεύθυνη της δομής μετά από αρκετές ώρες άκαρπων αναζητήσεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα και δήλωσε την εξαφάνιση της ανήλικης.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονης ψάχνοντας σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
