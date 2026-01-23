Αρπάχτηκαν στον αέρα η Παγώνη και ο Καλλιακμάνης: «Εσύ έχεις λεφτά να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου» - «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση;»

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ο τραγικός θάνατος της 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα - «Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός», είπε η κυρία Παγώνη - «Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν» είπε ο κ. Καλλιακμάνης