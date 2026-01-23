Αρπάχτηκαν στον αέρα η Παγώνη και ο Καλλιακμάνης: «Εσύ έχεις λεφτά να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου» - «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση;»
ΕΛΛΑΔΑ
Ματίνα Παγώνη Γιώργος Καλλιακμάνης

Αρπάχτηκαν στον αέρα η Παγώνη και ο Καλλιακμάνης: «Εσύ έχεις λεφτά να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου» - «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση;»

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ο τραγικός θάνατος της 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα - «Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός», είπε η κυρία Παγώνη - «Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν» είπε ο κ. Καλλιακμάνης

Αρπάχτηκαν στον αέρα η Παγώνη και ο Καλλιακμάνης: «Εσύ έχεις λεφτά να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου» - «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση;»
220 ΣΧΟΛΙΑ
Μίνι επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ της Ματίνας Παγώνη και του Γιώργου Καλλιακμάνη, με αφορμή τον θάνατο της 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα κατά την πρόσφατη κακοκαιρία.

Ο καβγάς, έγινε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», ξεκίνησε όταν η Ματίνα Παγώνη έθεσε ζήτημα προσωπικής ευθύνης των πολιτών. «Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός. Είχαν σταλεί μηνύματα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «το νερό που έπεφτε εκείνη την ώρα δεν περιγράφεται».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 56χρονη γυναίκα βρισκόταν στο φροντιστήριο όταν ξέσπασε η καταιγίδα και αποφάσισε να μετακινηθεί μέσα στις ακραίες συνθήκες όταν της είπαν ότι το σπίτι της πλημμυρίζει.


«Αυτό το έχουμε δει και σε πυρκαγιές. Ο κόσμος, παρότι ξέρει ότι κινδυνεύει από τη φωτιά, κάθεται για να σώσει το σπίτι του», είπε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Ο κ. Καλλιακμάνης μάλιστα υποστήριξε ότι η Πολιτεία φέρει ευθύνες, καθώς αν οι αποζημιώσεις ήταν πραγματικές και άμεσες, ο κόσμος θα εγκατέλειπε ευκολότερα τα σπίτια του: «Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν», τόνισε.

«Φταίει η πολιτεία επειδή κάποιος βγήκε από το σπίτι του; Αυτό λες;», ήταν η απάντηση της κυρίας Παγώνη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έντονος διάλογος.

Κλείσιμο

Ο έντονος διάλογος:


Καλλιακμάνης: Η Πολιτεία δεν φταίει κ. Παγώνη; Άμα σου κάψουν εσένα το σπίτι σου αλλά εσύ έχεις λεφτά να το ξαναφτιάξεις. Ο φτωχός άνθρωπος που δεν έχει, δεν φταίει η Πολιτεία δεν είναι υποχρέωση της.

Παγώνη: Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα;

Καλλιακμάνης: Εσύ έκανες προσωπική επίθεση. Ποια πολιτεία δεν φταίει;

Παγώνη: Επειδή ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις. Έτσι; Αρκετά!

Καλλιακμάνης: Δεν καταλαβαίνω αυτό που λες.

Παγώνη: Έλα τώρα που δεν καταλαβαίνεις, πολύ καλά κατάλαβαίνεις.

ΚαλλιακμάνηςΌταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους, τους φτωχούς ανθρώπους, είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους.

Παγώνη: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά σου.

Δείτε το βίντεο

220 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης