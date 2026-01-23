Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Αρπάχτηκαν στον αέρα η Παγώνη και ο Καλλιακμάνης: «Εσύ έχεις λεφτά να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου» - «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση;»
Αρπάχτηκαν στον αέρα η Παγώνη και ο Καλλιακμάνης: «Εσύ έχεις λεφτά να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου» - «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση;»
Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ο τραγικός θάνατος της 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα - «Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός», είπε η κυρία Παγώνη - «Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν» είπε ο κ. Καλλιακμάνης
Μίνι επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ της Ματίνας Παγώνη και του Γιώργου Καλλιακμάνη, με αφορμή τον θάνατο της 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα κατά την πρόσφατη κακοκαιρία.
Ο καβγάς, έγινε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», ξεκίνησε όταν η Ματίνα Παγώνη έθεσε ζήτημα προσωπικής ευθύνης των πολιτών. «Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός. Είχαν σταλεί μηνύματα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «το νερό που έπεφτε εκείνη την ώρα δεν περιγράφεται».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 56χρονη γυναίκα βρισκόταν στο φροντιστήριο όταν ξέσπασε η καταιγίδα και αποφάσισε να μετακινηθεί μέσα στις ακραίες συνθήκες όταν της είπαν ότι το σπίτι της πλημμυρίζει.
«Αυτό το έχουμε δει και σε πυρκαγιές. Ο κόσμος, παρότι ξέρει ότι κινδυνεύει από τη φωτιά, κάθεται για να σώσει το σπίτι του», είπε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.
Ο κ. Καλλιακμάνης μάλιστα υποστήριξε ότι η Πολιτεία φέρει ευθύνες, καθώς αν οι αποζημιώσεις ήταν πραγματικές και άμεσες, ο κόσμος θα εγκατέλειπε ευκολότερα τα σπίτια του: «Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν», τόνισε.
«Φταίει η πολιτεία επειδή κάποιος βγήκε από το σπίτι του; Αυτό λες;», ήταν η απάντηση της κυρίας Παγώνη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έντονος διάλογος.
Καλλιακμάνης: Η Πολιτεία δεν φταίει κ. Παγώνη; Άμα σου κάψουν εσένα το σπίτι σου αλλά εσύ έχεις λεφτά να το ξαναφτιάξεις. Ο φτωχός άνθρωπος που δεν έχει, δεν φταίει η Πολιτεία δεν είναι υποχρέωση της.
Παγώνη: Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα;
Καλλιακμάνης: Εσύ έκανες προσωπική επίθεση. Ποια πολιτεία δεν φταίει;
Παγώνη: Επειδή ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις. Έτσι; Αρκετά!
Καλλιακμάνης: Δεν καταλαβαίνω αυτό που λες.
Παγώνη: Έλα τώρα που δεν καταλαβαίνεις, πολύ καλά κατάλαβαίνεις.
Καλλιακμάνης: Όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους, τους φτωχούς ανθρώπους, είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους.
Παγώνη: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά σου.
