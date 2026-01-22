Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Τήλος, καταστροφές από την κακοκαιρία, δείτε φωτογραφίες
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Τήλος, καταστροφές από την κακοκαιρία, δείτε φωτογραφίες

Η κήρυξη ισχύει έως και τις 21 Απριλίου 2026

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Τήλος, καταστροφές από την κακοκαιρία, δείτε φωτογραφίες
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Τήλου μετά το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί και είχε σαν αποτέλεσμα πλημμύρες, κατολισθήσεις και διαβρώσεις εδαφών σε διάφορα σημεία του νησιού.

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως και τις 21 Απριλίου 2026, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης ζημιών, την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη διευκόλυνση λήψης μέτρων στήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Τήλου βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές και περιφερειακές αρχές και συνεχίζει τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε φωτογραφίες από την Τήλο: 

