Καρέ καρέ η διάρρηξη σε κατάστημα ψιλικών στον Βόλο, άδειασαν το ταμείο σε λίγα λεπτά

Οι δράστες εισέβαλαν με κράνη, άρπαξαν εμπορεύματα και χρήματα παρά τον συναγερμό

Σκηνές κινηματογραφικής διάρρηξης εκτυλίχθηκαν στον Βόλο, όταν άγνωστοι φορώντας κράνη εισέβαλαν σε κατάστημα ψιλικών και το άδειασαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αγνοώντας πλήρως τον συναγερμό που χτυπούσε.

Οι δράστες κινήθηκαν μεθοδικά και αποφασιστικά κάτι που δείχνει πώς γνώριζαν τον χώρο. Παρά τον έντονο ήχο του συναγερμού που τέθηκε σε λειτουργία, οι δράστες δεν πτοήθηκαν, άρπαξαν εμπορεύματα και χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfv0i6tsw53l)

Την αγανάκτησή του περιέγραψε στην εκπομπή Super Κατερίνα του ALPHA ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος από το θράσος των δραστών και την ψυχραιμία με την οποία κινήθηκαν.

