Γιατί μας ξαφνιάζουν οι καιρικές καταστροφές;

Οι καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία το 2023 –οι χειρότερες στα χρονικά– και οι παρατεταμένοι καύσωνες που έφεραν πρωτοφανείς πυρκαγιές, τα χθεσινά στην Αττική, αναδεικνύουν τη δριμύτητα του προβλήματος. «Η κλιματική κρίση έρχεται πιο γρήγορα απ’ ό,τι προβλεπόταν», προειδοποίησε πρόσφατα ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι οι επιπτώσεις της επιταχύνονται.

Οι μεταφορές ως κορυφαίος ρυπαντής

Έρευνες δείχνουν ότι οι μεταφορές συμβάλλουν όσο κανένας άλλος κλάδος στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη οι μεταφορές ευθύνονται για περίπου το 1/3 των συνολικών εκπομπών – το μεγαλύτερο μερίδιο από κάθε άλλο τομέα.

Στην Ελλάδα, οι μεταφορές παράγουν περίπου το 23% των εθνικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή ρύπων μετά τον τομέα της ενέργειας. Μάλιστα, η πλειονότητα των εκπομπών μεταφορών προέρχεται από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά: οι οδικές μετακινήσεις συνεισφέρουν σχεδόν 85% των εκπομπών του ευρύτερου τομέα μεταφορών.