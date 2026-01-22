Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό στη Θεσσαλονίκη
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 07:15 στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Εσπερίδων στον Εύοσμο
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από φορτηγό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 07:15 στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Εσπερίδων υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
