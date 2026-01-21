Δέντρο έπεσε σε εν κινήσει αυτοκίνητο στο Περιστέρι, έκλεισε ο δρόμος, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πτώση δέντρου Περιστέρι Βροχή Δρόμος Αυτοκίνητο

Δέντρο έπεσε σε εν κινήσει αυτοκίνητο στο Περιστέρι, έκλεισε ο δρόμος, δείτε βίντεο

Το περιστατικό έγινε στην οδό Καλλιδρόμου και στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, καθώς και συνεργεία του Δήμου Περιστερίου - Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε

Δέντρο έπεσε σε εν κινήσει αυτοκίνητο στο Περιστέρι, έκλεισε ο δρόμος, δείτε βίντεο
Προβλήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής έχει προκαλέσει η επέλαση της κακοκαιρίας. Πριν από λίγη ώρα ένα δέντρο έπεσε πάνω  σε διερχόμενο αυτοκίνητο στο Περιστέρι.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Καλλιδρόμου και στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, καθώς και συνεργεία του Δήμου Περιστερίου. 


Έκοψαν το δέντρο σε μικρά κομμάτια με αλυσοπρίονο και καθάρισαν το δρόμο.

Το δέντρο βρήκε μόνο στο μπροστινό μέρος το ΙΧ και προκάλεσε περιορισμένες φθορές, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ένα δευτερόλεπτο πιο μετά το δέντρο θα είχε πέσει πάνω στο αμάξωμα.

