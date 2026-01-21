Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Δέντρο έπεσε σε εν κινήσει αυτοκίνητο στο Περιστέρι, έκλεισε ο δρόμος, δείτε βίντεο
Το περιστατικό έγινε στην οδό Καλλιδρόμου και στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, καθώς και συνεργεία του Δήμου Περιστερίου - Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε
Προβλήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής έχει προκαλέσει η επέλαση της κακοκαιρίας. Πριν από λίγη ώρα ένα δέντρο έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο στο Περιστέρι.
Το περιστατικό έγινε στην οδό Καλλιδρόμου και στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, καθώς και συνεργεία του Δήμου Περιστερίου.
Έκοψαν το δέντρο σε μικρά κομμάτια με αλυσοπρίονο και καθάρισαν το δρόμο.
Το δέντρο βρήκε μόνο στο μπροστινό μέρος το ΙΧ και προκάλεσε περιορισμένες φθορές, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.
Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ένα δευτερόλεπτο πιο μετά το δέντρο θα είχε πέσει πάνω στο αμάξωμα.
