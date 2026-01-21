Διακοπή κυκλοφορίας στη Νέα Μάκρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις στην Αττική
Βρέχει ασταμάτητα από το πρωί της Τετάρτης στην Αττική, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν σαν αποτέλεσμα να σημειωθεί καθίζηση του οδοστρώματος και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
