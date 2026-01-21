Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων λόγω πάγου σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία
ΕΛΛΑΔΑ
Εγνατία Οδός Ημαθία Φορτηγά

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων λόγω πάγου σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία

Η απαγόρευση ισχύει από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων λόγω πάγου σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, σε τμήμα της Εγνατίας Οδού αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά παντός είδους οχήματα άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων μέσων, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι οδηγοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης