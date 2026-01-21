Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων λόγω πάγου σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία
Η απαγόρευση ισχύει από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου
Απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, σε τμήμα της Εγνατίας Οδού αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά παντός είδους οχήματα άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων μέσων, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας.
Υπενθυμίζεται ότι οι οδηγοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.
