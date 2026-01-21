Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ακυρώνονται δρομολόγια τρένων στη γραμμή Άγιος Ανδρέας - Ρίο λόγω πτώσης δέντρου
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα ανωτέρω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train
Στην ακύρωση μίας σειρά δρομολογίων τρένων προχωρά η Hellenic Train λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές που συνδέονται με τον Άγιο Ανδρέα.
Ειδικότερα, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα - Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν.
Αιτία ήταν η πτώση δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα ανωτέρω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.
