Αλεπού εμφανίστηκε να κάνει βόλτες στο Παγκράτι
ΕΛΛΑΔΑ
Η αλεπού εμφανίστηκε σε δρόμο της περιοχής, κοντά στην πλατεία Βαρνάβα

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν το μεσημέρι της Πέμπτης κάτοικοι στο Παγκράτι, όταν είδαν μια αλεπού να κινείται ανενόχλητη στους δρόμους της περιοχής.

Το άγριο ζώο περιπλανήθηκε στην περιοχή, με τους περαστικούς να καταγράφουν το περιστατικό και να εκτιμούν πως πιθανότατα αναζητούσε τροφή.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αλεπού εμφανίστηκε στην κορυφή της σκάλας στην οδό Άγρας, σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία Βαρνάβα. Όπως αναφέρεται, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουν αλεπού στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν πρόκειται για το ίδιο ζώο.

Τα τελευταία χρόνια, η εμφάνιση άγριων ζώων σε αστικές περιοχές δεν θεωρείται πλέον σπάνιο φαινόμενο, καθώς αλεπούδες και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και αγριογούρουνα, πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές αναζητώντας τροφή.

