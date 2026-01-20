Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ζάκυνθος: Προσήχθη 14χρονος μαθητής που πήγε στο σχολείο με πιστόλι
Ζάκυνθος: Προσήχθη 14χρονος μαθητής που πήγε στο σχολείο με πιστόλι
Τον κατήγγειλαν οι συμμαθητές του, όταν παρατήρησαν το όπλο
Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου προσήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου του νησιού, ο οποίος φέρεται να πήγε στο σχολείο με πιστόλι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι συμμαθητές του ανηλίκου παρατήρησαν το όπλο και τον κατήγγειλαν.
Προσήχθη και ο πατέρας του 14χρονου, ενώ αναμένεται απόφαση εισαγγελέα.
