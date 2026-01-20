Ζάκυνθος: Προσήχθη 14χρονος μαθητής που πήγε στο σχολείο με πιστόλι
ΕΛΛΑΔΑ
Μαθητής Ανήλικος Σχολείο Ζάκυνθος Αστυνομία Πιστόλι

Ζάκυνθος: Προσήχθη 14χρονος μαθητής που πήγε στο σχολείο με πιστόλι

Τον κατήγγειλαν οι συμμαθητές του, όταν παρατήρησαν το όπλο

Ζάκυνθος: Προσήχθη 14χρονος μαθητής που πήγε στο σχολείο με πιστόλι
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου προσήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου του νησιού, ο οποίος φέρεται να πήγε στο σχολείο με πιστόλι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι συμμαθητές του ανηλίκου παρατήρησαν το όπλο και τον κατήγγειλαν.


Προσήχθη και ο πατέρας του 14χρονου, ενώ αναμένεται απόφαση εισαγγελέα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης