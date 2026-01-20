Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ η 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΓΝΗ Ηράκλειο Κρήτης ΜΕΘ Μηνιγγίτιδα Γιατρός

Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ η 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

«Ξεπέρασε τον κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και ήδη βρίσκεται για αποθεραπεία σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου», λέει η διευθύντρια της Εντατικής, καθηγήτρια Ευμορφία Κονδύλη

Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ η 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Βγήκε από τη ΜΕΘ η 25χρονη, η οποία έκανε ειδικότητα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα, και πλέον μεταφέρθηκε σε κλινική του ΠΑΓΝΗ.

Όπως δήλωσε στο patris.gr η διευθύντρια της Εντατικής, καθηγήτρια Ευμορφία Κονδύλη, «ξεπέρασε τον κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και ήδη βρίσκεται για αποθεραπεία σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου».

Υπενθυμίζεται πως στις 15 Ιανουαρίου η 25χρονη γιατρός είχε παρουσιάσει έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και είχε πάει στα Επείγοντα.

Ωστόσο, δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο και έτσι κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε πως πρόκειται για μηνιγγίτιδα και διασωληνώθηκε.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης