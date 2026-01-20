Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ η 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
«Ξεπέρασε τον κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και ήδη βρίσκεται για αποθεραπεία σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου», λέει η διευθύντρια της Εντατικής, καθηγήτρια Ευμορφία Κονδύλη
Βγήκε από τη ΜΕΘ η 25χρονη, η οποία έκανε ειδικότητα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα, και πλέον μεταφέρθηκε σε κλινική του ΠΑΓΝΗ.
Όπως δήλωσε στο patris.gr η διευθύντρια της Εντατικής, καθηγήτρια Ευμορφία Κονδύλη, «ξεπέρασε τον κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και ήδη βρίσκεται για αποθεραπεία σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου».
Υπενθυμίζεται πως στις 15 Ιανουαρίου η 25χρονη γιατρός είχε παρουσιάσει έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και είχε πάει στα Επείγοντα.
Ωστόσο, δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο και έτσι κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε πως πρόκειται για μηνιγγίτιδα και διασωληνώθηκε.
