Πρωτοποριακή επιστημονική ημερίδα Διερευνητικής Εγκληματολογίας
Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Η διερεύνηση ενός εγκλήματος είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει επί τόπου έρευνα, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ψηφιακά δεδομένα, αναλύσεις και πολλά ακόμη. Σε αυτή τη διαδρομή από την αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος έως την τελική ετυμηγορία στη δικαστική αίθουσα εστιάζει η νέα επιστημονική ημερίδα του Πανεπιστημίου Keele, στο πλαίσιο του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης».
Η εκδήλωσηεξετάζει μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα: πώς συλλέγονται και αναλύονται τα ευρήματα στη σκηνή του εγκλήματος, πώς αποφεύγονται τα ερευνητικά λάθη, πώς η επιστημονική γνώση τεκμηριώνει τα στοιχεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Διερευνητική Εγκληματολογία» του Πανεπιστημίου Keele είναι το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, όπως και ότι το Πανεπιστήμιο Keele συγκαταλέγεται στα 3 κορυφαία πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας στον τομέα της Διερευνητικής Εγκληματολογίας (Guardian University Guide, 2026).
Στην ημερίδα συμμετέχουν και καταθέτουν την τεχνογνωσία τους διακεκριμένοι Εισηγητές και Επαγγελματίες
• Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη (Ph.D.): Βιολόγος-Δικανική Γενετίστρια, Επίτιμη Διευθύντρια Δ.Ε.Ε., τ. Πρόεδρος ENFSI και Επικεφαλής του Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Keele.
• Χαρά Σπηλιοπούλου: Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
• Άκης Γεροντόπουλος: Ιατροδικαστής, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
• Dr. Falko Drijfhout (MRSC FRES FHEA): Senior Lecturer Analytical and Organic Chemistry, Keele University (UK).
• Δρ. Μαρία Σιδερίδου: Μοριακός Βιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Πανεπιστημίου Keele.
• Δρ. Αριστέα Μεθενίτη: Βιολόγος, Αστυνομικός Διευθυντής, Διευθύντρια Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων (Δ.Ε.Ε.).
• Αλέξανδρος Τσεργάς: Πραγματογνώμονας Δακτυλοσκόπος-Εξερευνητής, Αστυνόμος Β΄ (Δ.Ε.Ε.).
• Παναγιώτης Θ. Τρυφέρης: Δικαστικός Γραφολόγος, Αστυνόμος Β (Δ.Ε.Ε.).
• Γεώργιος Β. Ραυτογιάννης: Βαλλιστικός Πραγματογνώμονας.
• Γεώργιος Γέρμανος: Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ., Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
• Βασίλης Μακρής: Αστυνόμος Α΄, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Disaster Victim Identification (DVI), Forensic Consultant International Committee of the Red Cross (ICRC).
• Χριστίνα Μ. Ζαραφωνίτου: Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εγληματολογία” και του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Αικατερίνη Συκιώτη: Δικηγόρος, τ. Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Frederick.
• Δρ. Αλέξανδρος Αρφαράς: Διδάκτωρ Εγκληματολογίας, Κοινωνιολόγος.
• Δρ. Σταύρος Θαλασσινός: Δικαστικός Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Nottingham.
• Έλλη Α. Βενεδίκτου: Δικηγόρος LL.M.
Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Πάνος Σόμπολος μεταφέρει την πολύτιμη εμπειρία της 40χρονης διαδρομής του στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αναλύοντας τη σημασία των πειστηρίων σε υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.
Συμμετοχή & Εγγραφές
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. Στον παρακάτω σύνδεσμο περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της ημερίδας και τις επιμέρους εισηγήσεις. Για τη συμμετοχή απαιτείται η υποβολή φόρμας ενδιαφέροντος που θα βρείτε εδώ
