Διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες
ΕΛΛΑΔΑ

Διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα- Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν

Διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες
Ταλαιπωρία για τους επιβάτες που είχαν επιλέξει να μετακινηθούν σιδηροδρομικώς στα Καλάβρυτα καθώς με ανακοίνωση της εταιρείας Hellenic Train έγινε γνωστό ότι διακόπτονται μέχρι νεοτέρας τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής.

