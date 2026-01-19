Αεροδιακομιδή από την Γαύδο στο ΠΑΓΝΗ για ανήλικο μετανάστη, έπαθε δηλητηρίαση
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο ΠΑΓΝΗ Δηλητηρίαση Γαύδος

Αεροδιακομιδή από την Γαύδο στο ΠΑΓΝΗ για ανήλικο μετανάστη, έπαθε δηλητηρίαση

Ο 16χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένας 16χρονος μετανάστης που βρισκόταν στη Γαύδο.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος είχε υποστεί και σοβαρή δηλητηρίαση, καθώς κατάπιε υγρό που περιείχε υπολείμματα χρώματος, πιθανότατα από πλαστικό δοχείο, με αποτέλεσμα την είσοδο χημικών ουσιών στον οργανισμό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 16χρονος διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

