Αεροδιακομιδή από την Γαύδο στο ΠΑΓΝΗ για ανήλικο μετανάστη, έπαθε δηλητηρίαση
Ο 16χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένας 16χρονος μετανάστης που βρισκόταν στη Γαύδο.
Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος είχε υποστεί και σοβαρή δηλητηρίαση, καθώς κατάπιε υγρό που περιείχε υπολείμματα χρώματος, πιθανότατα από πλαστικό δοχείο, με αποτέλεσμα την είσοδο χημικών ουσιών στον οργανισμό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Ο 16χρονος διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
