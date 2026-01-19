«Κάτι με ωθεί να συνεχίσω να ψάχνω»: Η μητέρα του μικρού Μπεν δηλώνει σίγουρη ότι ο γιος της έχει πέσει θύμα κυκλώματος εμπορίας παιδιών

Η 53χρονη σήμερα Κέρι έχει μετακομίσει στην γειτονική Τουρκία και αναζητά την αλήθεια σε διεθνή κυκλώματα στα οποία, όπως λέει, ίσως εμπλέκονται και Ρομά





Η υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω στις αρχές της δεκαετίας του '90 είχε συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και συνεχίζει να τραβάει την προσοχή όλων, όσο τα ερωτήματα γύρω από τι συνέβη στο μικρό αγοράκι παραμένουν χωρίς απάντηση.Σύμφωνα, πάντως, με τη Daily Mail , η μητέρα του Μπεν Νίνταμ, Κέρι, αποκαλύπτει μια πληροφορία που ήρθε στην κατοχή της πριν λίγες ημέρες, που ίσως να ρίξει περισσότερο φως.Όπως δηλώνει, πριν μια εβδομάδα έλαβε ένα mail από μια γυναίκα, η οποία ισχυρίζεται ότι ο σύντροφός της είναι πολύ πιθανό να είναι ο Μπεν, που σήμερα ηλικιακά θα είναι περίπου 35 ετών. Όπως της εξήγησε στο μήνυμά της, ο σύντροφός της δεν της έχει ξεκαθαρίσει αρκετά πράγματα αναφορικά με το παρελθόν του, με συνέπεια η ίδια να υποστηρίζει ότι το ενδεχόμενο να είναι ο αγνοούμενος γιος της 53χρονης σήμερα γυναίκας μα συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.Η Κέρι, πάντως, από την πλευρά της δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξη, καθώς έχει δρομολογηθεί να γίνει τεστ DNA στον άνδρα, προκειμένου να δοθεί οριστική απάντηση για την περίπτωσή του, από το αρμόδια τμήμα του Νότιου Γιόρκσαΐρ, που είχε αναλάβει εξαρχής τις έρευνες για τον Μπεν.Η 53χρονη γυναίκα, που εδώ και δύο χρόνια έχει μετακομίσει στην Τουρκία, δεν κρύβει ότι μετά από πολλά σενάρια και διάφορες πληροφορίες που κατά καιρούς έρχονται στην ίδια και μέλη της οικογένειάς της αντιμετωπίζει οποιοδήποτε νεώτερο με... επιφύλαξη.Μια από αυτές, θέλει έναν Έλληνα, ονόματι Κωνσταντίνο Μπάρκα, να αποκαλύπτει - λίγο πριν πεθάνει το 2012 - ότι εκείνος σκότωσε κατά λάθος το μικρό αγόρι πατώντας το με τον εκσκαφέα του, ενώ έκανε εργασίες στο οικόπεδο, όπου διέμενε η οικογένεια του Μπεν στην Κω, ένα σενάριο που τελικά απορρίφθηκε μετά τις σχετικές έρευνες των ελληνικών Αρχών.Αναφορικά με το ενδεχόμενο ο Μπεν να έπεσε θύμα κυκλώματος εμπορίας παιδιών, η Κέρι περιέγραψε πώς ένας Έλληνας επικοινώνησε με τον παππού του Μπεν, Έντι, λέγοντάς του ότι πρέπει να αρχίσει να ερευνά για Ρομά «γιατί υπάρχει μια συμμορία, ένα κύκλωμα που πραγματοποιούσε αρπαγές παιδιών και στη συνέχεια τα πουλούσε».Μάλιστα, ο άγνωστος πρόσθεσε ότι τα ξανθά μαλλιά και τα μπλε μάτια του Μπεν σημαίνουν ότι θα «έβγαζε περισσότερα χρήματα», κάτι που είναι πιθανό να τον έκανε στόχο επιτήδειων.Η μητέρα του Μπεν είπε ότι «ακουγόταν αδύνατο» στην αρχή, αλλά η πληροφορία την έβαλε να εξετάσει την ιδέα.Έτσι παρακίνησε την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ που ήταν πάντα ανοιχτή σχετικά με τη θεωρία ο Μπεν να έπεσε θύμα ενός τέτοιου κυκλώματος, αλλά πρόσθεσε ότι δεν αισθάνεται ότι οι ελληνικές αρχές το εξέτασαν ποτέ σοβαρά το ενδεχόμενο αυτό.Όμως, μερικά χρόνια αργότερα, δύο πρώην αστυνομικοί της Κω φέρεται να είπαν σε δημοσιογράφους ότι είχαν πληροφορίες ότι ο Μπεν είχε «απαχθεί από το νησί», μέσω ενός λιμανιού λίγο μετά την εξαφάνισή του, ωστόσο, η κα Νίνταμ είπε ότι αυτό δεν ερευνήθηκε ποτέ.Με τα χρόνια, η μητέρα αφοσιώθηκε στην έρευνα για την εμπορία ανθρώπων και τους δεσμούς με το νησί της Κω.

Δεν βρήκε ποτέ καμία απόδειξη ότι άλλα παιδιά είχαν απαχθεί από την Κω, αλλά όπως λέει η εμπορία παιδιών ήταν «απολύτως διαδεδομένη σε ολόκληρη την Ελλάδα» μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και του 1990.



«Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, τα πράγματα γίνονταν όλο και πιο δύσκολα», είπε. Μάλιστα, η ίδια λέει ότι εντόπισε έναν ηλικιωμένο άνδρα που ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα εμπορίας παιδιών ως μωρό, όταν και τον μετέφεραν από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη.



Όπως είπε, η αμερικανική μεγαλούπολη φαίνεται να είναι το «επίκεντρο» μεγάλων κυκλωμάτων παράνομης υιοθεσίας, προσθέτοντας ότι έτσι «τα παιδιά εξαφανίζονται χωρίς ίχνος» επειδή οι συμμορίες είναι τόσο «καλά οργανωμένες».



Το χρονικό της εξαφάνισης Το καλοκαίρι του 1991, η Κέρι Νίνταμ, η οποία ήταν μόλις 19 ετών τότε, μετακόμισε με τον μικρό της γιο από το Σέφιλντ στο χωριό Ηρακλής, κοντά στην πόλη της Κω, για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τους γονείς της που ζούσαν ήδη εκεί.



Στις 24 Ιουλίου του ίδιου έτους, άφησε τον 21 μηνών τότε Μπεν με τους παππούδες του, Έντι και Κριστίν, στο αγρόκτημά τους που βρισκόταν υπό ανακαίνιση, ενώ εκείνη πήγε να ολοκληρώσει τη βάρδια της στο ξενοδοχείο στο οποίο εργαζόταν.



Ο μικρός Μπεν μπαινόβγαινε στο σπίτι, αλλά στις 2:30 μ.μ. οι παππούδες του συνειδητοποίησαν ότι είχε εξαφανιστεί.



Αφού τον έψαχναν για δύο ώρες, η οικογένεια υπέθεσε ότι ο Μπεν ήταν με τον τότε έφηβο θείο του, Στίβεν, ο οποίος βοηθούσε τον πατέρα του με τις εργασίες ανακαίνισης πριν επιστρέψει σπίτι με το μοτοποδήλατο του.



Αλλά ο πανικός επικράτησε όταν ο Στίβεν βρέθηκε μόνος στο διαμέρισμα της οικογένειας και ο Μπεν δεν ήταν πουθενά.



Κλήθηκε η ελληνική αστυνομία και αργότερα το ίδιο βράδυ, γύρω στις 10 μ.μ., η Κριστίν πήγε στο ξενοδοχείο για να πει στην κόρη της ότι ο γιος της αγνοούνταν.



Αρχικά, ο ρυθμός της έρευνας ήταν αργός, με την κα Νίνταμ αργότερα να εξηγεί πώς η οικογένεια ήταν πεπεισμένη ότι ο Μπεν θα εμφανιζόταν.



Όπως είπε ότι «δεν τους πέρασε ούτε για ένα λεπτό από το μυαλό» ότι είχε απαχθεί ή ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. «Νομίζαμε ότι κάποιος πρέπει να τον βρήκε, πρέπει να πήγε πιο μακριά από ό,τι πίστευε η μαμά μου σε αυτό το διάστημα. Νομίζαμε ότι κάποιος τον βρήκε, τον πήγε μέσα, του έφερε κάτι να πιεί, μην ξεχνάτε ότι είχε καύσωνα. Όλα αυτά τα λογικά πράγματα σκεφτόμασταν, ότι ίσως θα τον παραδώσουν σε αστυνομικό τμήμα αργότερα ή στο νοσοκομείο», δηλώνει χαρακτηριστικά



«Νομίζαμε ότι απαγωγές συμβαίνουν μόνο στις ταινίες», συμπληρώνει. «Σκεφτόμασταν γιατί να θέλει κάποιος να απαγάγει τον Μπεν; Δεν είχαμε χρήματα για λύτρα», είπε.



Μόνο όταν πλέον δεν υπήρχε ακόμα κανένα σημάδι του γιου της και κανείς δεν τον είχε παραδώσει στην αστυνομία ή στο νοσοκομείο, η οικογένεια εξέτασε την πιθανότητα απαγωγής, αλλά ακόμα και τότε, αναρωτιόντουσαν ποιο θα ήταν το κίνητρο.



Η θεωρία του εκσκαφέα που εμφανίστηκε το 2012 διερευνήθηκε εκτενώς, με πολλαπλές βαθιές ανασκαφές να πραγματοποιούνται σε όλα τα σημεία όπου ο οδηγός του εκσκαφέα, Κωνσταντίνος Μπάρκας, είχε τη δυνατότητα να πετάξει ερείπια και απόβλητα σε όλο το νησί της Κω.



Βρήκαν... αρχαίο νεκροταφείο Παρά το γεγονός ότι έσκαψαν τόσο βαθιά στο έδαφος που ανακάλυψαν ένα αρχαίο νεκροταφείο, δεν βρήκαν τίποτα που να σχετίζεται με τον Μπεν.



«Είμαι σίγουρη ότι αν ίσχυε θα είχαν βρει έστω ένα οστό του παιδιού ή μια σταγόνα αίματος, οτιδήποτε. Δεν βρήκαν τίποτα», είπε η Κέρι Νίνταμ.



Μάλιστα, ο οδηγός του εκσκαφέα είχε συνεργαστεί με τον πατέρα της, τον Έντι, και μάλιστα τον επισκέφτηκε και τη σύζυγό του στο αγρόκτημα γύρω στις 5.30 μ.μ. την ημέρα που εξαφανίστηκε ο Μπεν, για να συζητήσουν τις εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιούσε.



Η κα Νίνταμ είπε ότι αν ο οδηγός του εκσκαφέα είχε πατήσει τον Μπεν κατά λάθος, δεν θα υπήρχε λόγος να το καλύψει, καθώς η οικογένεια θα κατηγορούνταν ότι δεν τον παρακολουθούσε πιο προσεκτικά.



Το μητρικό ένστικτο Όπως αποκάλυψε η 53 μητέρα, αν πίστευε έστω και για ένα λεπτό ότι το παιδί της είχε πεθάνει, θα σταματούσε να βάζει τον εαυτό της σε όλο το «άγχος, το τραύμα και την απογοήτευση» της αναζήτησής του.



Παρά το «τεράστιο τίμημα» που έχει επιφέρει στην ψυχική της υγεία, είπε ότι «κάτι την ωθεί» να συνεχίσει να ψάχνει τον γιο της, ένα «μητρικό ένστικτο» - που την κάνει να πιστεύει ότι «πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο» που δεν έχει ακόμη βρει.



Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά, ελπίζει ότι κι η ελληνική αστυνομία από την πλευρά της δεν θα αφήσει την υπόθεση και θα ερευνήσει σε βάθος τυχόν πληροφορίες και αναφορές που έχουν προκύψει και συνεχίζουν να προκύπτουν κατά καιρούς.