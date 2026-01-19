Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα που λήστευε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων στην Αττική
Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται αλλά τρία άτομα -ανάμεσά τους και μοντέλο- τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους
Το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων δυο άνδρες - ένας 46χρονο και ένας 32χρονος – οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη του κυκλώματος που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων.
Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται αλλά τρία άτομα -ανάμεσά τους και μοντέλο- τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας στους κατηγορούμενους αποδίδονται συνολικά 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 8.960 ευρώ. Οι δύο εκ των κατηγορουμένων φέρονται να είχαν άμεσο εκτελεστικό ρόλο, ενώ στους υπόλοιπους αποδίδεται υποστηρικτική δράση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της η 33χρονη κατηγορούμενη, η οποία στο παρελθόν υπήρξε μοντέλο, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της, χωρίς να έχει ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό ή την εκτέλεση των πράξεων. Ακόμη, η κατηγορούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν συμφωνούσε με τις ενέργειες των συγκατηγορουμένων της, όμως φοβόταν να αντιδράσει ή να αποχωρήσει. Μάλιστα, ανέφερε πως τον είχε δει να φέρει ασημένιο όπλο, γεγονός που, όπως είπε, ενίσχυσε τον φόβο της.
Κατά τη διάρκεια της δικής του απολογίας ο 32χρονος κατηγορούμενος, αλβανικής καταγωγής, αρνήθηκε πλήρως τη συμμετοχή του σε ληστείες. Ισχυρίστηκε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών καθώς και ότι οι συναντήσεις του με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους αφορούσαν αποκλειστικά τη χρήση ναρκωτικών και όχι την τέλεση ληστειών
Τέλος, διαφορετική ήταν η στάση που κράτησε ενώπιον της ανακριτικής αρχής ο 46χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμπλακεί στην υπόθεση της δολοφονίας των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στο Ρέντη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της δικής του απολογίας φέρεται να αποδέχθηκε μέρος των κατηγοριών, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή του σε πέντε από τις 12 ληστείες. Ισχυρίστηκε ότι είναι χρόνια εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες και ότι προχωρούσε σε ληστείες προκειμένου να εξασφαλίζει χρήματα για τη δόση του.
