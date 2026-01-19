Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα που λήστευε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων στην Αττική

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται αλλά τρία άτομα -ανάμεσά τους και μοντέλο- τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους