Καιρός: Χειμώνα με διάρκεια «βλέπει» ο Κολυδάς, καταιγίδες και χιόνια σε χαμηλότερο υψόμετρο σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα την Τετάρτη

Για έντονα φαινόμενα και κίνδυνο πλημμυρών από την Τετάρτη προειδοποιεί, από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας - Διατηρούνται οι ισχυροί άνεμοι - Αναλυτική πρόγνωση





Ειδικότερα, σύμφωνα με τον







Όπως υπογραμμίζει σε ανάρτησή του, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί έναν χειμώνα με διάρκεια: όχι ακραίο, αλλά επίμονο, με διαδοχικές διαταραχές. «Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται, χωρίς απόλυτα μπλοκαρίσματα αλλά με δυναμική και μεταβαλλόμενη εξέλιξη» καταλήγει.



Δείτε την ανάρτησή του:

Τσατραφύλλιας: Έντονα φαινόμενα και κίνδυνος πλημμυρών από την Τετάρτη Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί σε σημερινή του ανάρτηση για κίνδυνο πλημμυρών (Τετάρτη - Πέμπτη) στη δυτική και νότια Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο, την Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.



Αναλυτικά όπως αναφέρει:



Τρίτη - Τετάρτη



Τοπικές θύελλες (ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.



Τετάρτη - Πέμπτη



Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική και νότια Ελλάδα, ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.



Αναλυτικά ο καιρός την Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια - παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.



Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -3 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8, στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά - ημιορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κρήτη και από αργά το απόγευμα και στις Κυκλάδες και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τη νύχτα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη τοπικά έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα βόρεια τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.