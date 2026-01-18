Υπό έλεγχο φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στα Άνω Πατήσια

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (18/1) σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην οδό Αγίου Αντωνίου, στα Άνω Πατήσια.Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο υπάρχουν κυρίως απορρίμματα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους, ενώ δεν υπάρχει και κίνδυνος επέκτασης.Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.