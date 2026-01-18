Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Υπό έλεγχο φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στα Άνω Πατήσια
Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε κατοικίες
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (18/1) σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην οδό Αγίου Αντωνίου, στα Άνω Πατήσια.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο υπάρχουν κυρίως απορρίμματα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους, ενώ δεν υπάρχει και κίνδυνος επέκτασης.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην #Αθήνα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 18, 2026
Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.
