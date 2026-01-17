Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Πυροσβέστες έσωσαν σκύλο που έπεσε σε πηγάδι βάθους επτά μέτρων στη Λάρισα
Tο περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Κραννώνας
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης ενός σκύλου το Σάββατο, σε αγροτική περιοχή του δήμου Κιλελέρ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Κραννώνας, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για σκύλο που γάβγιζε μέσα σε πηγάδι βάθους επτά μέτρων.
Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα στελέχη του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας που κατάφεραν μετά από ώρα να ανασύρουν το τετράποδο ζωντανό.
