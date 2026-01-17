Πυροσβέστες έσωσαν σκύλο που έπεσε σε πηγάδι βάθους επτά μέτρων στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Σκύλος Πηγάδι

Πυροσβέστες έσωσαν σκύλο που έπεσε σε πηγάδι βάθους επτά μέτρων στη Λάρισα

Tο περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Κραννώνας

Πυροσβέστες έσωσαν σκύλο που έπεσε σε πηγάδι βάθους επτά μέτρων στη Λάρισα
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης ενός σκύλου το Σάββατο, σε αγροτική περιοχή του δήμου Κιλελέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Κραννώνας, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για σκύλο που γάβγιζε μέσα σε πηγάδι βάθους επτά μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα στελέχη του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας που κατάφεραν μετά από ώρα να ανασύρουν το τετράποδο ζωντανό.
