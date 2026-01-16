Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Ψυχικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες, πλακά και συνθήματα, καταδίκασαν την ακραία καταστολή των κινητοποιήσεων
Συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Ψυχικό πραγματοποίησαν Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα, καθώς και Έλληνες συμπαραστάτες τους.
Οι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες, πλακά και συνθήματα, καταδίκασαν την ακραία καταστολή των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. «Γυναίκες, ζωή, ελευθερία», «λευτεριά στο Ιράν» έγραφαν κάποια από τα πλακάτ.
«Ο λαός στο Ιράν εδώ και τρεις εβδομάδες αγωνίζεται ενάντια στο θεοκρατικό, ισλαμοφασιστικό καθεστώς των μουλάδων. Σήμερα γίνεται μια συγκέντρωση μπροστά στην ιρανική πρεσβεία. Δείχνουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό που αγωνίζεται, σκύβουμε το κεφάλι στα θύματα των ημερών αυτών που είναι αρκετές χιλιάδες. Προσπαθούμε να δούμε αν θα καταφέρει ο ιρανικός λαός βρει μια ισορροπία ανατρέποντας το καθεστώς των μουλάδων, και κυρίως να μην πέσει πάλι στην παγίδα των αμερικανικών και άλλων συμφερόντων. Σύντομα αυτός ο λαός, που πάντα ήταν κοντά στους Έλληνες, να βρει τον δρόμο του με ειρήνη» είπε ένας πολίτης που βρέθηκε έξω από την πρεσβεία του Ιράν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
