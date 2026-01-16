Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Νέφη virga στον ουρανό της Αττικής, τι είναι και πότε εμφανίζεται το μετεωρολογικό φαινόμενο
Νέφη virga παρατηρούνται στον ουρανό της Αττικής σήμερα, Παρασκευή.
Όπως αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο.
Πότε εμφανίζεται το φαινόμενο
Όπως εξηγεί το Meteo, πρόκειται για υετό που ξεκινά από τα σύννεφα αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα.
Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.
