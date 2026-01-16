Νέφη virga στον ουρανό της Αττικής - Τι είναι και πότε εμφανίζεται το μετεωρολογικό φαινόμενο
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Νεφώσεις

Νέφη virga στον ουρανό της Αττικής - Τι είναι και πότε εμφανίζεται το μετεωρολογικό φαινόμενο

Νέφη virga στον ουρανό της Αττικής, τι είναι και πότε εμφανίζεται το μετεωρολογικό φαινόμενο

Νέφη virga στον ουρανό της Αττικής - Τι είναι και πότε εμφανίζεται το μετεωρολογικό φαινόμενο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Νέφη virga παρατηρούνται στον ουρανό της Αττικής σήμερα, Παρασκευή.

Όπως αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο.

Πότε εμφανίζεται το φαινόμενο

Όπως εξηγεί το Meteo, πρόκειται για υετό που ξεκινά από τα σύννεφα αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα.

Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης