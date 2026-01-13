Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή το Σαββατοκύριακο

Σύντομο το διάλειμμα με τα 18άρια μέχρι και την Παρασκευή - Πλησιάζει νέα 48ωρη κακοκαιρία από την Κυριακή 18/1

για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως για τις επόμενες τρεις ημέρες τουλάχιστον οι συνθήκες θα είναι ομαλές με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά.



Αναλυτικότερα από σήμερα το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει.







Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, μέχρι και την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες καιρικές μεταβολές στη χώρα.



Το Σάββατο, όμως, φαίνεται να εισβάλλει από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας







Αναλυτικότερα, από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα επανέλθει σε χειμωνιάτικο σκηνικό, με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια στα βουνά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.



Ωστόσο, παρά την ψυχρή εισβολή, δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα, ενώ οι χιονοπτώσεις στα ορεινά παραμένουν φυσιολογικές για την εποχή.



Η πρόγνωση της ΕΜΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026



Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι.



Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου.



Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026



Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026



Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.