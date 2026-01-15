Πέντε συλλήψεις για ληστείες σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ στην Αττική - Ο ένας εμπλεκόταν στη δολοφονία των αστυνομικών στου Ρέντη το 2011
Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που λήστευε, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση για και συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα - Ένα άτομο είχε εμπλοκή στη διπλή δολοφονία Ευαγγελινέλη - Σκυλογιάννη στην περιοχή του Ρέντη

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Εξιχνιάστηκε εγκληματική οργάνωση που λήστευε υπαλλήλους βενζινάδικων και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, με το ένα να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές αφού είχε εμπλακεί στη δολοφονία των αστυνομικών φρουρών Γιάννη Ευαγγελινέλη και Γιώργου Σκυλογιάννη το 2011 στου Ρέντη. Οι αστυνομικοί είχαν δολοφονηθεί εν ψυχρώ όταν τρεις άντρες τους πυροβόλησαν με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της λαχαναγοράς.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που λήστευε, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1) αστυνομική επιχείρηση για και συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα ηλικίας, 58, 46, 33, 32 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.


Οι ληστείες

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, τα μέλη της συμμορίας είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από τον Αύγουστο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής (Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, Κέντρο Αθήνας και Παλαιό Ψυχικό).

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι-μάρκετ, όπου με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού σε βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.
Τα τρία άλλα μέλη κατά τη διάπραξη των ληστειών, παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στα δύο επιχειρησιακά μέλη, μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών ενώ τους ανέμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  1. το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών,
  3. δύο μαχαίρια,
  5. ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών,
  7. δύο οχήματα και
  9. τρία κινητά τηλέφωνα.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών με συνολική λεία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 8.960 ευρώ.
Σημειώνεται ότι δύο εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

