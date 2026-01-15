Ένας τραυματίας έπειτα από καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ηγουμενίτσα
Ένας τραυματίας έπειτα από καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ηγουμενίτσα

Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή οδό της Ηγουμενίτσας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 42χρονου οδηγού δικύκλου που εργάζεται ως διανομέας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thespro.gr, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο είχε σταματήσει στο οδόστρωμα, με το μηχανάκι να προσκρούει πάνω του.

Ενεπλάκη και τρίτο όχημα

Ακολούθως, τρίτο όχημα το οποίο οδηγούσε γυναίκα, δεν πρόλαβε να σταματήσει και προσέκρουσε στο δίκυκλο, προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση.

Ο 42χρονος τραυματίστηκε στη μέση και μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Προανάκριση από την Τροχαία

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Προανάκριση για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία Ηγουμενίτσας.

