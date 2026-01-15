Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο: Μεταφορά τεθωρακισμένων και οχημάτων στη Βηρυτό
Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο: Μεταφορά τεθωρακισμένων και οχημάτων στη Βηρυτό

Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το υπουργείο Εξωτερικών

Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο: Μεταφορά τεθωρακισμένων και οχημάτων στη Βηρυτό
Στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τον Λίβανο προχώρησε η Ελλάδα την Πέμπτη στο πλαίσιο δωρεάν παραχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τη Δημοκρατία του Λιβάνου.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Βηρυτού, μεταφέροντας 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τύπου Μ-113, 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680M 2,5 τόνων, καθώς και υλικά και ανταλλακτικά για την υποστήριξή τους.

Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το υπουργείο Εξωτερικών και σε συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, στο πλαίσιο των ενεργειών αμυντικής διπλωματίας της χώρας.

Το ζήτημα της παροχής στρατιωτικής αρωγής προς τον Λίβανο είχε συζητηθεί τόσο κατά τις επισκέψεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στη χώρα, όσο και στη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου, Μισέλ Μενάσα, με αντικείμενο τη δωρεάν παραχώρηση στρατιωτικού υλικού προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου.

Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο: Μεταφορά τεθωρακισμένων και οχημάτων στη Βηρυτό


Η ανακοίνωση του υπουργείο Εθνικής Άμυνας:

Υλοποιήθηκε επιτυχώς την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, η μεταφορά στη Βηρυτό στρατιωτικού υλικού, το οποίο αποτελεί δωρεάν παραχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Λιβάνου. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών και σε συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού μετέφερε 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ – 113, 10 οχήματα Γενικής Χρήσης STEYR 680M 2 ½ τόνων, καθώς και υλικά – ανταλλακτικά για την υποστήριξή τους, στον λιμένα της Βηρυτού, όπου και διατέθηκαν στις αρχές του Λιβάνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε επισκέψεις στον Λίβανο, ενώ είχε συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου, Μισέλ Μενάσα, κατά την οποία συζητήθηκε το ζήτημα της αρωγής της Ελλάδας στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με την δωρεάν παραχώρηση στρατιωτικού υλικού.

Δείτε φωτογραφίες:

Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο: Μεταφορά τεθωρακισμένων και οχημάτων στη Βηρυτό
Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο: Μεταφορά τεθωρακισμένων και οχημάτων στη Βηρυτό
Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο: Μεταφορά τεθωρακισμένων και οχημάτων στη Βηρυτό
Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο: Μεταφορά τεθωρακισμένων και οχημάτων στη Βηρυτό
