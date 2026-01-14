Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Παράταση προθεσμίας εγγραφών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ενημερώνει τους υποψήφιους φοιτητές ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα Προπτυχιακά και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των υποψήφιων φοιτητών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, η οποία αρχικά είχε οριστεί στις 15 Ιανουαρίου.
Το ΕΑΠ προσφέρει εξ αποστάσεως σπουδές υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας, συνδυάζοντας ευελιξία και προσβασιμότητα, ενώ είναι το μοναδικό δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που δίνει τη δυνατότητα έναρξης σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στο εαρινό εξάμηνο.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις σπουδές τους με τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, ψηφιακά εργαλεία μάθησης και ολοκληρωμένη υποστήριξη από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας Πρόσκλησης, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και επαγγελματικών ενδιαφερόντων.
Το ΕΑΠ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν αυτή την επιπλέον ευκαιρία και να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου: www.eap.gr.
