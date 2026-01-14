Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το σπουδαίο μπεστ-σέλερ του Alex North «Ο δημιουργός των αγγέλων»

Εάν ένας εγκληματικός νους είναι τόσο δαιμόνιος ώστε να μπορεί να προβλέψει τα μελλούμενα, τότε τα θύματά του δεν έχουν καμία ελπίδα να γλιτώσουν. Κι όμως, αυτή η ελπίδα είναι το μόνο -και το πιο ισχυρό- όπλο τους.

Κατά τη γνώμη πολλών από τους φανατικούς αναγνώστες της λογοτεχνίας μυστηρίου και αγωνίας που διακονεί, με τον δικό του, ανυπέρβλητο τρόπο, ο Alex North, «Ο δημιουργός των αγγέλων» είναι το καλύτερο από τα μυθιστορήματά του. Κι αυτό διότι σε αυτό του το βιβλίο ο Βρετανός μετρ του σύγχρονου θρίλερ συνδυάζει αριστοτεχνικά τον ρεαλισμό με το υπερβατικό, το στοιχείο της απτής πραγματικότητας, με εκείνο της αχαλίνωτης φαντασίας. Το αποτέλεσμα είναι μια σαγηνευτική, σχεδόν υπνωτιστική αφήγηση, στην οποίαν ο αναγνώστης παρασύρεται χωρίς να το συνειδητοποιεί, ήδη από τις πρώτες σελίδες του έργου.

Στον «Δημιουργό των αγγέλων», ο κεντρικός χαρακτήρας είναι η Κέιτι Σο, μια έφηβη, η οποία μεγάλωνε ήσυχα και ειρηνικά -μάλλον ανιαρά και προβλέψιμα- με την οικογένειά της, ζώντας σε ένα σπίτι-καρτ ποστάλ στην αγγλική εξοχή. Στα πρόθυρα της αποφοίτησής της από το λύκειο, η Κέιτι είχε τα δικά της όνειρα για το μέλλον -όμως τα πάντα θα ανατρέπονταν απότομα στη ζωή της, εξαιτίας ενός άγνωστου εισβολέα. Ένας άνθρωπος παράξενος, βίαιος και τρομακτικός, εμφανίζεται από το πουθενά και διαλύει το σύννεφο γαλήνης μέσα στο οποίο ζούσε έως εκείνη τη στιγμή η οικογένεια της Κέιτι. Ταυτόχρονα, ο ντετέκτιβ Λόρενς Πέιτζ αναλαμβάνει να διερευνήσει ένα αποτρόπαιο έγκλημα, με θύμα έναν διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας. Όλα τα ίχνη οδηγούν τον Πέιτζ σε δύο παλαιότερες υποθέσεις -με τη μία να αφορά τον αδελφό της Κέιτι Σο και την άλλη τα πολλαπλά, φρικτά εγκλήματα ενός άπιαστου σίριαλ κίλερ. Ο οποίος, σύμφωνα με τις διαδόσεις, μπορούσε να δει το μέλλον -κάτι που τον έκανε ανίκητο. Όχι όμως και αλάνθαστο, όπως θα αποδειχθεί.



Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό θρίλερ «Ο δημιουργός των αγγέλων» του Alex North είναι στο ΘΕΜΑ.