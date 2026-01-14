Ποιοι πρέπει να παραδώσουν άμεσα το δίπλωμα οδήγησης
Ποιοι πρέπει να παραδώσουν άμεσα το δίπλωμα οδήγησης

Το 2026 η Ελλάδα μπαίνει σε νέα φάση για τα διπλώματα οδήγησης, η οποία επηρεάζει άμεσα χιλιάδες οδηγούς.

Ποιοι πρέπει να παραδώσουν άμεσα το δίπλωμα οδήγησης
Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι η 19η Ιανουαρίου 2026. Μέχρι τότε πρέπει να έχουν αντικατασταθεί τα διπλώματα σε μορφή κάρτας που εκδόθηκαν μεταξύ 1η Ιανουαρίου 1999 και 31η Δεκεμβρίου 2001. Μετά από αυτή τη φάση η αντικατάσταση θα συνεχιστεί σταδιακά για άλλες κατηγορίες, ενώ η τελική προθεσμία μέχρι την οποία όλοι οι κάτοχοι διπλώματος θα πρέπει να έχουν αλλάξει τα παλιά τους έντυπα με νέου τύπου πλαστικοποιημένες κάρτες έχει οριστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2033.

Οι λόγοι για αυτή την αλλαγή δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκσυγχρονίσει την μορφή των διπλωμάτων οδήγησης σε όλα τα κράτη-μέλη, να καταπολεμήσει τις πλαστογραφίες και να διευκολύνει την αναγνώριση και χρήση τους σε διαφορετικές χώρες εντός της Ένωσης. Παράλληλα εισάγονται και νέες δυνατότητες ψηφιακής έκδοσης και χρήσης, με την προοπτική στο μέλλον να είναι εφικτή η έκδοση και ανάγνωση άδειας οδήγησης απευθείας μέσα από ψηφιακές εφαρμογές στο κινητό, χωρίς να χρειάζεται φυσική κάρτα αν το επιθυμεί ο κάτοχος.


