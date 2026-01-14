Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Αναβάτης μηχανής έκανε επικίνδυνες σφήνες στο κέντρο της Αθήνας, παραβίασε το κόκκινο και ανέβασε το βίντεο στο TikTok
«Περιμένω να με δω στις ειδήσεις» έγραψε στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok
Αίσθηση προκαλεί νέο βίντεο στο TikTok με έναν αναβάτη μηχανής να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς στο κέντρο της Αθήνας, να παραβιάζει επανειλημμένα τον κόκκινο σηματοδότη και να μπαίνει μέχρι και στο αντίθετο ρεύμα.
Στο βίντεο με τη χαρακτηριστική λεζάντα «σκ@@, παραλίγο να μας πιάσουν», ο συνεπιβάτης της μηχανής καταγράφει τις ριψοκίνδυνες κινήσεις του αναβάτη ο οποίος αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεών του, κινείται με επικίνδυνο τρόπο ακόμα και σε στενούς δρόμους.
Είναι χαρακτηριστικό πως στα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο ακούγεται σειρήνα που θυμίζει αστυνομία, με τον συνεπιβάτη να λέει στον οδηγό της μηχανής «φύγε, φύγε, φύγε».
Στα επόμενα δύο λεπτά του βίντεο, ο αναβάτης παραβιάζει το κόκκινο, μαρσάρει για να υποχρεώσει άλλους οδηγούς να κάνουν στην άκρη, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και κάνει σφήνες ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα.
Όταν, δε, στα σχόλια του επισημαίνουν να το σβήσει γιατί «θα σε βλέπουμε στις ειδήσεις», ο χρήστης του TikTok απαντά «αυτό περιμένω».
@_lilx_22 Oh shit they almost got us #foryou #ForYouPage #greece #BikeLife #redlight ♬ original sound - .
