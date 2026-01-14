Αναβάτης μηχανής έκανε επικίνδυνες σφήνες στο κέντρο της Αθήνας, παραβίασε το κόκκινο και ανέβασε το βίντεο στο TikTok
ΕΛΛΑΔΑ
Μηχανή αναβάτης TikTok

Αναβάτης μηχανής έκανε επικίνδυνες σφήνες στο κέντρο της Αθήνας, παραβίασε το κόκκινο και ανέβασε το βίντεο στο TikTok

«Περιμένω να με δω στις ειδήσεις» έγραψε στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok

Αναβάτης μηχανής έκανε επικίνδυνες σφήνες στο κέντρο της Αθήνας, παραβίασε το κόκκινο και ανέβασε το βίντεο στο TikTok
35 ΣΧΟΛΙΑ
Αίσθηση προκαλεί νέο βίντεο στο TikTok με έναν αναβάτη μηχανής να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς στο κέντρο της Αθήνας, να παραβιάζει επανειλημμένα τον κόκκινο σηματοδότη και να μπαίνει μέχρι και στο αντίθετο ρεύμα.

Στο βίντεο με τη χαρακτηριστική λεζάντα «σκ@@, παραλίγο να μας πιάσουν», ο συνεπιβάτης της μηχανής καταγράφει τις ριψοκίνδυνες κινήσεις του αναβάτη ο οποίος αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεών του, κινείται με επικίνδυνο τρόπο ακόμα και σε στενούς δρόμους.

Είναι χαρακτηριστικό πως στα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο ακούγεται σειρήνα που θυμίζει αστυνομία, με τον συνεπιβάτη να λέει στον οδηγό της μηχανής «φύγε, φύγε, φύγε».

@_lilx_22 Oh shit they almost got us #foryou #ForYouPage #greece #BikeLife #redlight ♬ original sound - .


Στα επόμενα δύο λεπτά του βίντεο, ο αναβάτης παραβιάζει το κόκκινο, μαρσάρει για να υποχρεώσει άλλους οδηγούς να κάνουν στην άκρη, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και κάνει σφήνες ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα.

Όταν, δε, στα σχόλια του επισημαίνουν να το σβήσει γιατί «θα σε βλέπουμε στις ειδήσεις», ο χρήστης του TikTok απαντά «αυτό περιμένω».
35 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης