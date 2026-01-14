Καιρός: Αίθριος έως την Παρασκευή, νέα επιδείνωση από το Σαββατοκύριακο

Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρός παγετός στα βόρεια – Δύο βαρομετρικά χαμηλά φέρνουν βροχές και χιόνια από τις 18 Ιανουαρίου, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα





Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι, παρότι οι επόμενες ημέρες θα θυμίζουν σε γενικές γραμμές Αλκυονίδες, δεν πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως τέτοιες, κυρίως λόγω των χαμηλών ελαχίστων θερμοκρασιών.











Αίθριος καιρός έως την Παρασκευή, αλλαγή από το Σάββατο Σε νεότερη ενημέρωσή του, ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε ότι έως και την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας.



Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από το Σάββατο αναμένεται μεταβολή του καιρού, αρχικά από τα δυτικά και ανατολικά τμήματα. Τα φαινόμενα στις περιοχές αυτές θα διατηρηθούν έως το βράδυ, ενώ από την Κυριακή επιστρέφει πιο έντονα το χειμωνιάτικο σκηνικό.



Σήμερα και αύριο αναμένεται παγετός σε αρκετές περιοχές της χώρας, αν και οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν άνοδο. Το Σάββατο, ωστόσο, η θερμοκρασία στα βόρεια θα υποχωρήσει εκ νέου.



Οι επόμενες ημέρες, επομένως, θα χαρακτηρίζονται από εναλλαγές, με τον παγετό να επιμένει κατά τόπους και τον χειμώνα να επιστρέφει δυναμικά από το δεύτερο μισό του μήνα.



Ισχυρός παγετός το πρωί της Τρίτης 13/01 - Πλησίασε τους -17 °C η θερμοκρασία στο Οχυρό Νευροκοπίου Ισχυρός παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01 κατά τόπους στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της χώρας. Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου με -16.8 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.



Ο καιρός σήμερα Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στη Θράκη, στο Αιγαίο και στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός. Κατά τις πρωινές και κυρίως κατά τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -8 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 10-12 με εξαίρεση το οροπέδιο του Νευροκοπίου όπου οι ελάχιστες θα κυμανθούν κοντά στους -10 βαθμούς, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από -3 έως 11-13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -2 έως 12-15 βαθμούς, στα Επτάνησα από 0 έως 12-14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 1 έως 12 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 5 έως 14-16 βαθμούς Κελσίου.



Τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο, θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς, αλλά στα βόρεια οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.



Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ το βράδυ ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.





Ο καιρός την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου Γενικά αίθριος καιρός. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν ομίχλες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.



Ο καιρός την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός το Σάββατο 17 Ιανουαρίου Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.



Ο καιρός την Κυριακή 18 Ιανουαρίου Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα.